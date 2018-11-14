Військова прокуратура передала в суд справу проти високопосадовця армії РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. Головна військова прокуратура закінчила спеціальне досудове розслідування у кримінальному провадженні за обвинуваченням заступника командуючого військами Південного військового округу Збройних Сил Російської Федерації і скерувала до суду обвинувальний акт. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури України.
“Головною військовою прокуратурою закінчено спеціальне досудове розслідування у кримінальному провадженні за обвинуваченням заступника командуючого військами Південного військового округу Збройних Сил Російської Федерації у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110; ч. 4 ст. 27, ч. 1 ст. 111; ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 КК України. 13.11.2018 обвинувальний акт стосовно нього скеровано до суду для здійснення спеціального судового розгляду”, — зазначили в прес-службі.
За даними ГПУ, в ході розслідування слідчі встановили, що високопосадовець ЗС РФ у лютому-березні 2014 року, перебуваючи на території АР Крим, брав участь у “вчиненні умисних дій з метою зміни меж території та державного кордону України, які призвели до тяжких наслідків”. Також, за даними слідства, він сприяв безперешкодному вторгненню російських військовослужбовців для військової окупації території півострова Крим, підбурював військовослужбовців ВМС ЗС України до вчинення державної зради та вчинив пособництво у веденні агресивної війни проти України.
При цьому у відомстві додали, що обвинувачений оголошений у розшук, суд надав дозвіл на його затримання та притягнення до суду для вирішення питання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Як уточнили в ГПУ, санкції статей, інкримінованих командиру ЗС РФ, передбачають покарання у виді позбавлення волі на строк до 15 років.
Нагадаємо, станом на травень Військова прокуратура на сьогодні передала до міжнародних судів близько 7 тисяч документальних доказів російської агресії проти України.
В жовтні поточного року Слідчий комітет Російської Федерації порушив ще три кримінальні справи проти українських військових, за нібито обстріл ними з артилерійської зброї об’єктів цивільної інфраструктури на Донбасі.