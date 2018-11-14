Військова прокуратура передала в суд справу проти високопосадовця армії РФ

КИЇВ. 15 листопада. УНН. Головна військова прокуратура закінчила спеціальне досудове розслідування у кримінальному провадженні за обвинуваченням заступника командуючого військами Південного військового округу Збройних Сил Російської Федерації і скерувала до суду обвинувальний акт. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури України.