Военная прокуратура передала в суд дело против чиновника армии РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. Главная военная прокуратура закончила специальное досудебное расследование в уголовном производстве по обвинению заместителя командующего войсками Южного военного округа Вооруженных Сил Российской Федерации и направила в суд обвинительный акт. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел связей с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины.
“Главной военной прокуратурой закончено специальное досудебное расследование в уголовном производстве по обвинению заместителя командующего войсками Южного военного округа Вооруженных Сил Российской Федерации в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 110; ч. 4 ст. 27 ч. 1 ст. 111; ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 437 УК Украины. 13.11.2018 обвинительный акт в отношении него направлено в суд для осуществления специального судебного разбирательства”, — отметили в пресс-службе.
По данным ГПУ, в ходе расследования следователи установили, что чиновник ВС РФ в феврале-марте 2014 года, находясь на территории АР Крым, участвовал в “совершении умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины, которые привели к тяжким последствиям”. Также, по данным следствия, он способствовал беспрепятственному вторжению российских военнослужащих для военной оккупации территории полуострова Крым, подстрекал военнослужащих ВМС ВС Украины к совершению государственной измены и совершил пособничество в ведении агрессивной войны против Украины.
При этом в ведомстве добавили, что обвиняемый объявлен в розыск, суд дал разрешение на его задержание и привлечение к суду для решения вопроса о применении меры пресечения в виде содержания под стражей.
Как уточнили в ГПУ, санкции статей, инкриминируемых командиру ВС РФ, предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.
Напомним, по состоянию на май Военная прокуратура сегодня передала в международные суды около 7 тысяч документальных доказательств российской агрессии против Украины.
В октябре текущего года Следственный комитет Российской Федерации возбудил еще три уголовных дела против украинских военных, за якобы обстрел ими с артиллерийского оружия объектов гражданской инфраструктуры на Донбассе.