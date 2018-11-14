Военная прокуратура передала в суд дело против чиновника армии РФ

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 106393 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 112983 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 150377 просмотра

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7 марта, 17:42 • 144904 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 136660 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 128327 просмотра

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 171443 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

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7 марта, 06:35 • 118096 просмотра

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6 марта, 19:19 • 141655 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145411 просмотра

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 15 ноября. УНН. Главная военная прокуратура закончила специальное досудебное расследование в уголовном производстве по обвинению заместителя командующего войсками Южного военного округа Вооруженных Сил Российской Федерации и направила в суд обвинительный акт. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел связей с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины.

“Главной военной прокуратурой закончено специальное досудебное расследование в уголовном производстве по обвинению заместителя командующего войсками Южного военного округа Вооруженных Сил Российской Федерации в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 110; ч. 4 ст. 27 ч. 1 ст. 111; ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 437 УК Украины. 13.11.2018 обвинительный акт в отношении него направлено в суд для осуществления специального судебного разбирательства”, — отметили в пресс-службе.

По данным ГПУ, в ходе расследования следователи установили, что чиновник ВС РФ в феврале-марте 2014 года, находясь на территории АР Крым, участвовал в “совершении умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины, которые привели к тяжким последствиям”. Также, по данным следствия, он способствовал беспрепятственному вторжению российских военнослужащих для военной оккупации территории полуострова Крым, подстрекал военнослужащих ВМС ВС Украины к совершению государственной измены и совершил пособничество в ведении агрессивной войны против Украины.

При этом в ведомстве добавили, что обвиняемый объявлен в розыск, суд дал разрешение на его задержание и привлечение к суду для решения вопроса о применении меры пресечения в виде содержания под стражей.

Как уточнили в ГПУ, санкции статей, инкриминируемых командиру ВС РФ, предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Напомним, по состоянию на май Военная прокуратура сегодня передала в международные суды около 7 тысяч документальных доказательств российской агрессии против Украины.

В октябре текущего года Следственный комитет Российской Федерации возбудил еще три уголовных дела против украинских военных, за якобы обстрел ими с артиллерийского оружия объектов гражданской инфраструктуры на Донбассе.

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