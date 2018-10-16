Слідчий комітет РФ продовжує відкривати кримінальні справи проти українських військових

"На даний момент встановлено ще три факти протиправної діяльності представників Збройних сил і Національної гвардії України, що діють за наказом вищого керівництва. У всіх випадках вони застосовували важкі види озброєння, проводячи прицільні артилерійські обстріли цивільної інфраструктури Донбасу, тобто діяли загальнонебезпечним способом, маючи намір скоїти вбивство якомога більшої кількості людей", - йдеться в повідомленні.



Зокрема, як стверджують в СК РФ, 12 жовтня 2018 року під артилерійський обстріл потрапила територія садового товариства "Троянда" в Кіровському районі міста Донецька, в результаті чого отримав поранення місцевий житель. Крім того, 13 жовтня, на думку російських слідчих, українські військові обстріляли об'єкти цивільної інфраструктури в селі Мар'ївка під Луганськом, де загинули жінка і 17-річна дівчина, а 14 жовтня "снаряди українських силовиків потрапили в виправну колонію в селищі Шахти міста Горлівки, в внаслідок загинув один із засуджених".



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З огляду на перелічені "факти" СК Росії порушив кримінальні справи за "жорстоке поводження з цивільним населенням, застосування у збройному конфлікті засобів і методів, заборонених міжнародним договором Російської Федерації".



Як повідомляв УНН, Генеральна прокуратура України звинувачує Слідчий комітет Російської Федерації в пособництві терористичним організаціям "ЛНР" - "ДНР".