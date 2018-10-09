В РФ возбудили очередную партию дел против украинских военных
Киев • УНН
КИЕВ. 9 октября. УНН. Следственный комитет Российской Федерации возбудил еще два уголовных дела против украинских военных на Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба Следкома РФ, передает УНН.
“Главным следственным управлением СК России возбуждены еще два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации)”, — говорится в сообщении.
По версии российского следствия, 30 сентября 2018 года военнослужащие Вооруженных сил Украины и Национальной гвардии Украины произвели прицельный артиллерийский обстрел из тяжелых видов вооружения объектов гражданской инфраструктуры в селе Старомихайловка Марьинского района оккупированной территории Донецкой области, в результате чего “ранения получила несовершеннолетняя местная жительница”.
Кроме того, как считают в СК РФ, 6 октября 2018 года украинские военнослужащие произвели снайперский обстрел гражданских объектов в поселке шахты Трудовской Петровского района Донецка, огнестрельные ранения получил 55-летний мирный житель.
Как сообщал УНН, Генеральная прокуратура Украины обвиняет Следственный комитет Российской Федерации в пособничестве террористическим организациям “ЛНР” — “ДНР”.