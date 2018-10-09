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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
17:47 • 7464 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 69955 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 117898 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 125853 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 165544 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 152110 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 140154 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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7 марта, 06:35 • 118290 просмотра

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В РФ возбудили очередную партию дел против украинских военных

В РФ возбудили очередную партию дел против украинских военных

Киев  •  УНН

 • 9166 просмотра

КИЕВ. 9 октября. УНН. Следственный комитет Российской Федерации возбудил еще два уголовных дела против украинских военных на Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба Следкома РФ, передает УНН.

“Главным следственным управлением СК России возбуждены еще два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации)”, — говорится в сообщении.

По версии российского следствия, 30 сентября 2018 года военнослужащие Вооруженных сил Украины и Национальной гвардии Украины произвели прицельный артиллерийский обстрел из тяжелых видов вооружения объектов гражданской инфраструктуры в селе Старомихайловка Марьинского района оккупированной территории Донецкой области, в результате чего “ранения получила несовершеннолетняя местная жительница”.

Кроме того, как считают в СК РФ, 6 октября 2018 года украинские военнослужащие произвели снайперский обстрел гражданских объектов в поселке шахты Трудовской Петровского района Донецка, огнестрельные ранения получил 55-летний мирный житель.

Как сообщал УНН, Генеральная прокуратура Украины обвиняет Следственный комитет Российской Федерации в пособничестве террористическим организациям “ЛНР” — “ДНР”.

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