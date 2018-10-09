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У РФ порушили чергову партію справ проти українських військових

У РФ порушили чергову партію справ проти українських військових

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 жовтня. УНН. Слідчий комітет Російської Федерації порушив ще дві кримінальні справи проти українських військових на Донбасі. Про це повідомляє прес-служба Слідкому РФ, передає УНН.

“Головним слідчим управлінням СК Росії порушено ще дві кримінальні справи за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.356 КК РФ (жорстоке поводження з цивільним населенням, застосування у збройному конфлікті засобів і методів, заборонених міжнародним договором Російської Федерації)”, — йдеться в повідомленні.

За версією російського слідства, 30 вересня 2018 року військовослужбовці Збройних сил України та Національної гвардії України здійснили прицільний артилерійський обстріл з важких видів озброєння об’єктів цивільної інфраструктури в селі Старомихайлівка Мар’їнського району окупованої території Донецької області, в результаті чого “поранення отримала неповнолітня місцева жителька”.

Крім того, як вважають у СК РФ, 6 жовтня 2018 року українські військовослужбовці справили снайперський обстріл цивільних об’єктів в селищі шахти Трудовська Петровського району Донецька, вогнепальні поранення отримав 55-річний мирний житель.

Як повідомляв УНН, Генеральна прокуратура України звинувачує Слідчий комітет Російської Федерації в пособництві терористичним організаціям “ЛНР” — “ДНР”.

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