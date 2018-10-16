Следственный комитет РФ продолжает открывать уголовные дела против украинских военных

"На данный момент установлены еще три факта противоправной деятельности представителей Вооруженных сил и Национальной гвардии Украины, действующих по приказу вышестоящего руководства. Во всех случаях они применяли тяжелые виды вооружения, проводя прицельные артиллерийские обстрелы гражданской инфраструктуры Донбасса, то есть действовали общеопасным способом, намереваясь совершить убийство как можно большего количества людей", - говорится в сообщении.



В частности, как утверждают в СК РФ, 12 октября 2018 года под артиллерийский обстрел попала территория садового товарищества "Троянда" в Кировском районе города Донецка, в результате чего получил ранение местный житель. Кроме того, 13 октября, по мнению российских следователей, украинские военные обстреляли объекты гражданской инфраструктуры в селе Марьевка под Луганском, где погибли женщина и 17-летняя девушка, а 14 октября "снаряды украинских силовиков попали в исправительную колонию в поселке Шахты города Горловки, в результате погиб один из осужденных".



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Учитывая перечисленные "факты" СК России возбудил уголовные дела за "жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации".



Как сообщал УНН, Генеральная прокуратура Украины обвиняет Следственный комитет Российской Федерации в пособничестве террористическим организациям “ЛНР” — “ДНР”.