БК "Хімік" зазнав четвертої поразки в Лізі чемпіонів
Київ • УНН
КИЇВ. 17 листопада. УНН. Чемпіон України южненський “Хімік” зазнав виїзної поразки від румунської “Ораді” в поєдинку п’ятого туру групової стадії Ліги чемпіонів, повідомляє УНН з посиланням на сайт ФБУ.
Обмінявшись з суперником ривками в першому періоді, “Хімік” дозволив “Ораді” захопити лідерство у другій десятихвилинці. Команда Степановського зіткнулася з серйозними проблемами в атаці, де южненці не могли впоратися з щільною опікою на дузі. Спроби завантажувати Петрова в “фарбі” нічим хорошим для чемпіона України не обернулися — центровий примудрився допустити 9 втрат за першу половину матчу.
В цілому, “Хімік” тримався за рахунок індивідуальної майстерності Сміта, який реалізував три триочкових кидка та тягнув команду на своїх плечах. У захисті у южненців були проблеми з рухливим Денінсоном, який зумів створити проблеми “бігме нам” українського клубу і допоміг “Ораді” виграти першу половину.
Після великої перерви гості підключили дальню артилерію, однак цього виявилося недостатньо для того щоб скоротити відставання — 66:69.
Зазначимо, що у складі “Хіміка” найкращим в єврокубковому матчі знову став Джеймс Сміт. Американський розігруючий, записавши в актив 23 очка, набрав більше третини командних очок южненців і допоміг чемпіону України утриматися в грі.
Таким чином, український колектив опустився на останнє місце групи В — 1 перемога і 4 поразки.
Нагадаємо, що “Хімік” свій наступний матч у Лізі чемпіонів проведе вдома 22 листопада проти турецької “Каршияки”, а “Орадя” у 6-му турі групового раунду зіграє проти фінської “Катаї”.
Як повідомляв УНН, американський форвард Томас Гіпсон продовжить кар’єру в ростері чемпіона України — южненському “Хіміку”.