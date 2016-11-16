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БК "Химик" потерпел четвертое поражение в Лиге чемпионов

БК "Химик" потерпел четвертое поражение в Лиге чемпионов

Киев • УНН

 • 6842 просмотра

КИЕВ. 17 ноября. УНН. Чемпион Украины "Химик" потерпел выездное поражение от румынской "Орадя" в поединке пятого тура групповой стадии Лиги чемпионов, сообщает УНН со ссылкой на сайт ФБУ.

Обменявшись с соперником рывками в первом периоде, "Химик" позволил "Орадя" захватить лидерство во второй десятиминутке. Команда Степановского столкнулась с серьезными проблемами в атаке, где южненцы не могли справиться с плотной опекой на дуге. Попытки загружать Петрова в "краске" ничем хорошим для чемпиона Украины не обернулись - центровой умудрился допустить 9 потерь за первую половину матча.

В целом, "Химик" держался за счет индивидуального мастерства Смита, который реализовал три трехочковых броска и тянул команду на своих плечах. В защите у южненцев были проблемы с подвижным Денинсоном, который сумел создать проблемы "ей-богу нам" украинского клуба и помог "Орадя" выиграть первую половину.

После большого перерыва гости подключили дальнюю артиллерию, однако этого оказалось недостаточно для того, чтобы сократить отставание - 66:69.

Отметим, что в составе "Химика" лучшим в еврокубковом матче снова стал Джеймс Смит. Американский разыгрывающий, записав в актив 23 очков, набрал более трети командных очков южненцев и помог чемпиону Украины воздержаться в игре.

Таким образом, украинский коллектив опустился на последнее место группы В - 1 победа и 4 поражения.

Напомним, что "Химик" свой следующий матч в Лиге чемпионов проведет дома 22 ноября против турецкой "Каршиякы", а "Орадя" в 6-м туре группового раунда сыграет против финской "ката".

Как сообщал УНН, американский форвард Томас Гипсон продолжит карьеру в ростере чемпиона Украины - "Химик" .

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