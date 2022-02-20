БК “Будівельник” завоював Кубок України з жіночого баскетболу
Київ • УНН
КИЇВ. 20 лютого. УНН. “Будівельник” та “Київ-Баскет” на паркеті київської арени “GYMMAXX” визначали володаря жіночого Кубка України-2022, передає УНН з посиланням на пресслужбу ФБУ.
Деталі
Гравчині “Будівельника” ще в середені першої чверті відірвалися від суперниць і по ігровій дистанції не давали “Київ-Баскету” шансів повернути інтригу.
Команда Сраджана Радуловича мала перевагу у трисекундній, вигравши битву в фарбі, набравши 50 очок (проти 28 у суперниць). Господарки майданчику мали домінуючу перевагу на підбираннях (62-34), спровокували у “Київ-Баскета” 18 втрат та втримали команду Володимира Холопова нижче позначки в 25 відсотків реалізації триочкових. Дуже потужний матч у “Будівельника” відіграв квартет Рульова — Гуірантес — Малашенко — Споляр, які на чотирьох набрали 87 командних очок.
“Будівельник”, максимальна перевага якого складала 43 очки, довів матч до переконливої перемоги і вже в свій перший сезон завоював дебютний трофей, вигравши Кубок України — 103:64.
Доповнення
Найкращою гравчинею матчу стала Олеся Малашенко, яка вийшовши в старті, відіграла 28 з половиною хвилин і записала до активу 33 очка (11/14 двоочкових, 2/3 триочкових, 5/5 штрафних), зібрала 14 підбирань (9 у нападі), зробила 3 перехоплення, 2 передачі та 1 блок-шот, а її рейтинг ефективності становив вражаючі 48 балів.