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БК “Будивельник” завоевал Кубок Украины по женскому баскетболу

БК “Будивельник” завоевал Кубок Украины по женскому баскетболу

Киев • УНН

 • 124763 просмотра

КИЕВ. 20 февраля. УНН. “Будивельник” и “Киев-Баскет” на паркете киевской арены “GYMMAXX” определяли обладателя женского Кубка Украины-2022, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ФБУ.

Детали

Игроки “Будивельника” еще в середине первой четверти оторвались от соперниц и по игровой дистанции не давали “Киев-Баскету” шансов вернуть интригу.

Команда Сраджана Радуловича имела преимущество в трехсекундной, выиграв битву в краске, набрав 50 очков (против 28 у соперниц). Хозяйки площадки имели доминирующее предпочтение на подборах (62-34), спровоцировали у “Киев-Баскета” 18 потерь и удержали команду Владимира Холопова ниже отметки в 25 процентов реализации трехочковых. Очень мощный матч у “Будивельника” отыграл квартет рулевая — Гуирантес — Малашенко — Споляр, которые на четверых набрали 87 командных очков.

“Будивельник”, максимальное преимущество которого составляло 43 очка, довел матч до убедительной победы и уже в свой первый сезон завоевал дебютный трофей, выиграв Кубок Украины — 103:64.

Дополнение

Лучший игрок матча Олеся Малашенко, которая выйдя в старте, сыграла 28 с половиной минут и записала в актив 33 очка (11/14 двухочковым, 2/3 трехочковых, 5/5 штрафных), собрал 14 подборов (9 в нападении), сделал 3 перехвата, 2 передачи и 1 блок-шот, а ее рейтинг эффективности составил впечатляющие 48 баллов.

Украинские Национальные Новости

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