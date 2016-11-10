Бізнес вважає О.Довгого найбільш ефективним переговірником - В.Карасьов
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. Уміння Олеся Довгого ефективно працювати з законопроектами забезпечило йому підтримку в якості представника бізнесу у Верховній Раді. Таку думку висловив директор Інституту глобальних стратегій Вадим Карасьов, передає УНН.
"Бізнес традиційно шукає найефективніший спосіб досягнення мети. В даному випадку мета бізнесу - бути почутим в парламенті, переконати депутатів розробляти і приймати закони з урахуванням інтересів бізнесу, ділових кіл. Тому для представника бізнес-спільноти у Верховній Раді недостатньо вміння правильно і красиво писати законопроекти. Їм потрібна людина, яка буде ефективно проводити закони через сесійний зал. Довгий вміє це робити ", - зазначив політолог.
За інформацією політолога підприємці розглядали кілька кандидатур, і в кінцевому підсумку "зупинилися на Олеся Довгого, вважаючи, ймовірно, що він буде найбільш ефективним для комунікації з депутатами і профільними комітетами". "Очевидно для тих, хто приймав рішення і активно просував саме його кандидатуру, вирішальним виявилося те, що Довгий вміє домовлятися, вміє знаходити баланс інтересів при вирішенні складних питань і, безперечно, володіє достатнім досвідом для ефективного вирішення найактуальніших для бізнесу завдань", - припустив В.Карасьов.
За його словами, ще однією перевагою політика перед колегами виявилася робота в профільному парламентському комітеті.
"Довгий член Комітету, через який проходить більшість законопроектів, які безпосередньо стосуються підприємницької діяльності. Бізнес порахував, що це важливий фактор для їх представника в парламенті ", - підкреслив В.Карасьов.
Нагадаємо, сьогодні 10 листопада Олесь Довгий був обраний представником промисловців, підприємців і роботодавців в парламенті. Таке рішення озвучили за підсумками з'їзду УСПП, в ході якого політик презентував програму роботи в якості бізнес-представника. За словами Довгого, вже найближчим часом буде створено Офіс представника бізнесу, одним із завдань якого буде підвищення ефективності законотворчої діяльності парламенту за рахунок регулярних комунікацій з підприємцями.
Раніше рішення про створення офісу представника промисловців, підприємців і роботодавців було прийнято 28 жовтня під час засідання Антикризової ради громадських організацій, який схвалив проект Антикризової програми спільних дій влади та бізнесу.