Бизнес считает О.Довгого наиболее эффективным переговорщиком - В.Карасев

ukru
15 марта, 19:03 • 111332 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 155508 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 130882 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 123908 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 108956 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 103618 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 100183 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 129832 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 129841 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 127629 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Си Цзиньпин отклонил приглашение на саммит в Брюсселе: детали

Си Цзиньпин отклонил приглашение на саммит в Брюсселе: детали

16 марта, 06:06 • 67403 просмотра
Ночная атака на Чернигов: зафиксированы разрушенные дома, но без жертв

Ночная атака на Чернигов: зафиксированы разрушенные дома, но без жертв

16 марта, 06:55 • 29684 просмотра
Семь часов тревоги и удар дронами: что известно о ночной атаке на Киевщину

Семь часов тревоги и удар дронами: что известно о ночной атаке на Киевщину

16 марта, 07:37 • 41671 просмотра
Зеленский впервые провел разговор с новым премьером Канады: что известно

Зеленский впервые провел разговор с новым премьером Канады: что известно

16 марта, 08:59 • 25074 просмотра
россияне перекрутили заявление Сибиги относительно операции ВСУ на курщине - МИД

россияне перекрутили заявление Сибиги относительно операции ВСУ на курщине - МИД

10:49 • 53651 просмотра
публикации
Как правильно посадить плодовый сад: советы

Как правильно посадить плодовый сад: советы

15 марта, 09:00 • 129832 просмотра
Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

15 марта, 07:00 • 129459 просмотра
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 265577 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 294775 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 230935 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Ким Кардашьян обнимается с роботом Tesla: новая фотосессия вызвала критику

Ким Кардашьян обнимается с роботом Tesla: новая фотосессия вызвала критику

13:56 • 8942 просмотра
Трамп получил удар микрофоном по лицу

Трамп получил удар микрофоном по лицу

15 марта, 10:19 • 107316 просмотра
Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:57 • 129841 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 113231 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 130404 просмотра
Актуальное
Бизнес считает О.Довгого наиболее эффективным переговорщиком - В.Карасев

Бизнес считает О.Довгого наиболее эффективным переговорщиком - В.Карасев

Киев • УНН

 • 3930 просмотра

КИЕВ. 10 ноября. УНН. Умение Олеся Довгого эффективно работать с законопроектами обеспечило ему поддержку в качестве представителя бизнеса в Верховной Раде. Такое мнение высказал директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев, передает УНН.

“Бизнес традиционно ищет самый эффективный способ достижения цели. В данном случае цель бизнеса — быть услышанным в парламенте, убедить депутатов разрабатывать и принимать законы с учетом интересов бизнеса, деловых кругов. Поэтому для представителя бизнес-сообщества в Верховной Раде недостаточно умения правильно и красиво писать законопроекты. Им нужен человек, который будет эффективно проводить законы через сессионный зал. Довгий умеет это делать”, — отметил политолог.

По информации политолога предприниматели рассматривали несколько кандидатур, и в конечном итоге “остановились на Олесе Довгом, посчитав, вероятно, что он будет наиболее эффективным для коммуникации с депутатами и профильными комитетами”. “Очевидно для тех, кто принимал решение и активно продвигал именно его кандидатуру, решающим оказалось то, что Довгий умеет договариваться, умеет находить баланс интересов при решении сложных вопросов и, бесспорно, обладает достаточным опытом для эффективного решения самых актуальных для бизнеса задач”, — предположил В.Карасев.

По его словам, еще одним преимуществом политика перед коллегами оказалась работа в профильном парламентском комитете.

“Довгий член Комитета, через который проходит большинство законопроектов, непосредственно касающиеся предпринимательской деятельности. Бизнес посчитал, что это важный фактор для их представителя в парламенте”, — подчеркнул В.Карасев.

Напомним, сегодня 10 ноября Олесь Довгий был выбран представителем промышленников, предпринимателей и работодателей в парламенте. Такое решение озвучили по итогам съезда УСПП, в ходе которого политик презентовал программу работы в качестве бизнес-представителя. По словам Довгого, уже в ближайшее время будет создан Офис представителя бизнеса, одной из задач которого будет повышение эффективности законотворческой деятельности парламента за счет регулярных коммуникаций с предпринимателями.

Ранее решение о создании офиса представителя промышленников, предпринимателей и работодателей было принято 28 октября во время заседания Антикризисного совета общественных организаций, который одобрил проект Антикризисной программы совместных действий власти и бизнеса.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Экономикаполитика

Обратиться по вопросам размещения рекламы