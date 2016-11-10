Бизнес считает О.Довгого наиболее эффективным переговорщиком - В.Карасев

“Бизнес традиционно ищет самый эффективный способ достижения цели. В данном случае цель бизнеса — быть услышанным в парламенте, убедить депутатов разрабатывать и принимать законы с учетом интересов бизнеса, деловых кругов. Поэтому для представителя бизнес-сообщества в Верховной Раде недостаточно умения правильно и красиво писать законопроекты. Им нужен человек, который будет эффективно проводить законы через сессионный зал. Довгий умеет это делать”, — отметил политолог.

По информации политолога предприниматели рассматривали несколько кандидатур, и в конечном итоге “остановились на Олесе Довгом, посчитав, вероятно, что он будет наиболее эффективным для коммуникации с депутатами и профильными комитетами”. “Очевидно для тех, кто принимал решение и активно продвигал именно его кандидатуру, решающим оказалось то, что Довгий умеет договариваться, умеет находить баланс интересов при решении сложных вопросов и, бесспорно, обладает достаточным опытом для эффективного решения самых актуальных для бизнеса задач”, — предположил В.Карасев.

По его словам, еще одним преимуществом политика перед коллегами оказалась работа в профильном парламентском комитете.

“Довгий член Комитета, через который проходит большинство законопроектов, непосредственно касающиеся предпринимательской деятельности. Бизнес посчитал, что это важный фактор для их представителя в парламенте”, — подчеркнул В.Карасев.

Напомним, сегодня 10 ноября Олесь Довгий был выбран представителем промышленников, предпринимателей и работодателей в парламенте. Такое решение озвучили по итогам съезда УСПП, в ходе которого политик презентовал программу работы в качестве бизнес-представителя. По словам Довгого, уже в ближайшее время будет создан Офис представителя бизнеса, одной из задач которого будет повышение эффективности законотворческой деятельности парламента за счет регулярных коммуникаций с предпринимателями.

Ранее решение о создании офиса представителя промышленников, предпринимателей и работодателей было принято 28 октября во время заседания Антикризисного совета общественных организаций, который одобрил проект Антикризисной программы совместных действий власти и бизнеса.