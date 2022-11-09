Бізнес та влада об'єднуються для допомоги країні. Про що говорили на спеціальній українській панелі Мінцифра та Parimatch на Web Summit

“Україна — потужний IT-хаб в Європі. І розуміючи це держава продовжує підтримувати IT індустрію: допомагає спілкуватися із західними партнерами та залучати інвестиції, відвідувати такі події, як Web Summit, презентувати себе та отримувати капітал для майбутнього розвитку. Але цього мало і ми плануємо робити більше”, – зазначив Олександр Борняков, заступник Міністра цифрової трансформації України з питань розвитку IT.

Він також звернув увагу на бажання та готовність світових компаній працювати з українським бізнесом навіть під час війни. “Для країни – це дуже великий кредит довіри та підтвердження статусу на міжнародному ринку. Протягом 10 років Україна стане експертом побудови діджитал державних послуг та ми почнемо ділитися досвідом з іншими країнами”, – резюмує представник уряду.

Важливість поєднання зусиль для досягнення спільної мети визнає й український бізнес.

“Зараз в Україні об'єдналися ті, хто міг місяцями та роками не знаходити спільних рішень: держава та бізнес, конкуруючі компанії, фонди. А зараз можливо сформувати ідею, знайти однодумців, долучити фінансування та запустити в реалізацію проект за одну-дві години”, – відзначила Наталія Гілевич, генеральна директорка Parimatch Ukraine, – “Тому що цінності українців та жага перемоги – формує єдиний надважливий принцип довіри і спільної мети”.