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Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки
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Бізнес та влада об'єднуються для допомоги країні. Про що говорили на спеціальній українській панелі Мінцифра та Parimatch на Web Summit

Бізнес та влада об'єднуються для допомоги країні. Про що говорили на спеціальній українській панелі Мінцифра та Parimatch на Web Summit

Київ • УНН

 • 336590 перегляди

КИЇВ. 9 листопада. УНН. Зі сцени найбільшої технологічної конференції Європи пролунав об’єднаний меседж представників бізнесу та держави: лише спільними зусиллями можливо адаптуватися до життя та розвиватися у часи турбулентності.

Українці — хоробра нація, яка здатна виборювати перемогу і боротись до кінця за правду. «Бути українцем» стало новою концепцією, яка зосереджена на об'єднанні та довірі, подоланні проблем і вмінні залишатися сильним, як би важко не було. Про розвиток, незважаючи на виклики пов’язані з війною, говорили представники українського бізнесу та держави під час панельної дискусії на Web Summit 2022 у Лісабоні.

“Україна — потужний IT-хаб в Європі. І розуміючи це держава продовжує підтримувати IT індустрію: допомагає спілкуватися із західними партнерами та залучати інвестиції, відвідувати такі події, як Web Summit, презентувати себе та отримувати капітал для майбутнього розвитку. Але цього мало і ми плануємо робити більше”, – зазначив Олександр Борняков, заступник Міністра цифрової трансформації України з питань розвитку IT.

Він також звернув увагу на бажання та готовність світових компаній працювати з українським бізнесом навіть під час війни. “Для країни – це дуже великий кредит довіри та підтвердження статусу на міжнародному ринку. Протягом 10 років Україна стане експертом побудови діджитал державних послуг та ми почнемо ділитися досвідом з іншими країнами”, – резюмує представник уряду.

Важливість поєднання зусиль для досягнення спільної мети визнає й український бізнес.

“Зараз в Україні об'єдналися ті, хто міг місяцями та роками не знаходити спільних рішень: держава та бізнес, конкуруючі компанії, фонди. А зараз можливо сформувати ідею, знайти однодумців, долучити фінансування та запустити в реалізацію проект за одну-дві години”, – відзначила Наталія Гілевич, генеральна директорка Parimatch Ukraine, – “Тому що цінності українців та жага перемоги – формує єдиний надважливий принцип довіри і спільної мети”.

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