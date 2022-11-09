Бизнес и власть объединяются для помощи стране. О чем говорили на специальной украинской панели Минцифра и Parimatch на Web Summit

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КИЕВ. 9 ноября. УНН. Со сцены крупнейшей технологической конференции Европы прозвучал объединенный месседж представителей бизнеса и государства: только совместными усилиями можно адаптироваться к жизни и развиваться во времена турбулентности.

Украинцы — храбрая нация, которая способна бороться за победу и бороться до конца за правду. «Быть ​​украинцем» стало новой концепцией, которая сосредоточена на объединении и доверии, преодолении проблем и умении оставаться сильным, как бы трудно ни было. О развитии, несмотря на вызовы, связанные с войной, говорили представители украинского бизнеса и государства во время панельной дискуссии на Web Summit 2022 в Лиссабоне.

“Украина – мощный IT-хаб в Европе. И понимая это, государство продолжает поддерживать IT индустрию: помогает общаться с западными партнерами и привлекать инвестиции, посещать такие события, как Web Summit, презентовать себя и получать капитал для будущего развития. Но этого мало, и мы планируем делать больше”, – отметил Александр Борняков, заместитель Министра цифровой трансформации Украины по вопросам развития IT.

Он также обратил внимание на желание и готовность мировых компаний работать с украинским бизнесом даже во время войны. “Для страны это очень большой кредит доверия и подтверждение статуса на международном рынке. В течение 10 лет Украина станет экспертом по построению диджитал государственных услуг и мы начнем делиться опытом с другими странами”, – резюмирует представитель правительства.

Важность объединения усилий для достижения общих целей признает и украинский бизнес.

“Сейчас в Украине объединились те, кто мог месяцами и годами не находить общие решения: государство и бизнес, конкурирующие компании, фонды. А сейчас можно сформировать идею, найти единомышленников, приобщить финансирование и запустить в реализацию проект за один-два часа”, – отметила Наталья Гилевич, генеральный директор Parimatch Ukraine, – “Потому что ценности украинцев и жажда победы – формирует единый сверхважный принцип доверия и общей цели”.

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