Бізнес-джет з 8 людьми на борту розбився під час зльоту в США на тлі негоди

$43.140.03
50.650.13
ukenru
Ексклюзив
07:43 • 2872 перегляди
Чи був готовий Київ до блекаутів? У прокуратурі розповіли про кримінальні провадження, у яких перевіряються дії столичних посадовців
25 січня, 18:28 • 16830 перегляди
Нардеп Орест Саламаха загинув у ДТП під Львовом
25 січня, 16:32 • 27601 перегляди
Ситуація у Києві залишається надскладною - КлименкоPhoto
25 січня, 16:17 • 24655 перегляди
Документ про двосторонні гарантії безпеки зі США готовий на 100% - Зеленський
25 січня, 15:48 • 23273 перегляди
Рейтинг найсильніших армій світу: Україна посіла 20 місце
25 січня, 12:24 • 19735 перегляди
Україна відзначає День Департаменту кібербезпеки СБУ: ключова битва триває" в цифрі"
25 січня, 11:02 • 17491 перегляди
Зеленський обговорив із президентом Литви підтримку енергетики та оборонну співпрацюPhotoVideo
25 січня, 10:05 • 16528 перегляди
росія може застосувати хімічну зброю масового ураження в Україні, якщо війна зайде в глухий кут - ЗМІ
Ексклюзив
25 січня, 08:49 • 16528 перегляди
Тиждень перезапуску майбутнього: астрологічний прогноз на 26 січня - 1 лютого 2026 року
24 січня, 18:16 • 27490 перегляди
Переговори України, рф і США в Абу-Дабі поновляться 1 лютого - журналіст Axios
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−6°
5.3м/с
89%
750мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Ворог атакував Миколаївщину FPV-дроном: четверо дітей поранено25 січня, 22:32 • 9312 перегляди
У Києві на Троєщині розгорнули наметові містечка через відсутність опалення та світлаVideo25 січня, 23:40 • 8008 перегляди
"З болем стежу": Папа Лев XIV висловив солідарність з українцями, які страждають від обстрілів енергетики26 січня, 00:16 • 10233 перегляди
Окупанти примушують мешканців Мелітополя здавати кров для військових рф - ЦНС26 січня, 01:23 • 10627 перегляди
Лідер Ірану Хаменеї переміщений у бункер через загрозу атаки США - ЗМІ26 січня, 01:58 • 6792 перегляди
Публікації
Платні дороги, нові штрафи та масові перевірки: чи справді це очікує на українських водіїв23 січня, 15:12 • 94088 перегляди
Що ж робити з питанням Донбасу: позиції України, росії та США23 січня, 12:42 • 109168 перегляди
Європі можна, Україні - ні? Чому МВФ вимагає прибрати субсидії та по кому це вдарить найперше
Ексклюзив
23 січня, 08:04 • 115219 перегляди
Від "легендарної" сварки в Овальному кабінеті до порозуміння та розмов про далекобійні ракети: як Зеленський пережив рік переговорів із Трампом22 січня, 16:50 • 108774 перегляди
Як Україні допомагають пережити зиму 2026: світло, тепло і міжнародна солідарність22 січня, 14:43 • 109345 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Ігор Клименко
Саламаха Орест Ігорович
Емманюель Макрон
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Польща
Вільнюс
Реклама
УНН Lite
Міхаель Шумахер більше не прикутий до ліжка через 12 років після аварії - ЗМІ08:29 • 12 перегляди
Пройшлися по "правилу двох піц" Безоса: внутрішній чат Amazon вибухнув мемами в очікуванні нових скорочень - ЗМІ24 січня, 11:07 • 23167 перегляди
Фестиваль ліхтарів відкрили у Китаї на честь місячного Нового рокуPhotoVideo24 січня, 08:56 • 23241 перегляди
Даша Квіткова ніжно привітала нареченого і "підколола" його через їхню різницю у віціPhoto23 січня, 12:32 • 39630 перегляди
"Намріяла": Леся Нікітюк стала ведучою Нацвідбору на Євробачення - хто складе їй компаніюPhoto23 січня, 11:14 • 39828 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
Bild
Золото

Бізнес-джет з 8 людьми на борту розбився під час зльоту в США на тлі негоди

Київ • УНН

 • 1182 перегляди

Літак Bombardier Challenger 600 зазнав аварії під час зльоту з міжнародного аеропорту Бангор у штаті Мен, США. На борту перебувало вісім осіб, ступінь травм невідома.

Бізнес-джет з 8 людьми на борту розбився під час зльоту в США на тлі негоди
WABI

Бізнес-джет Bombardier Challenger 600 зазнав аварії під час зльоту з міжнародного аеропорту Бангор у штаті Мен у США. Про це повідомляє Федеральне авіаційне управління США (FAA), передає УНН.

Деталі

"Літак Bombardier Challenger 600 розбився під час зльоту з міжнародного аеропорту Бангор у штаті Мен близько 19:45 за місцевим часом у неділю, 25 січня. На борту було вісім осіб", – йдеться у дописі відомства у соцмережах, вказавши, що інформація є попередньою та може бути змінена.

Федеральне авіаційне управління США (FAA) та Національна рада з безпеки на транспорті США (NTSB), як вказано, проведуть розслідування.

Ступінь травм людей на борту невідома, повідомило CNN джерело, поінформоване про інцидент. Згідно з федеральними даними, літак зареєстрований на корпорацію з обмеженою відповідальністю в Г'юстоні.

Аеропорт залишався закритим у ніч на неділю.

Аварія, повідомляє CNN, сталася на тлі потужної снігової бурі, що проходила через північний схід США. У штаті Мен, як вказано, температура значно нижче точки замерзання, невеликий сніг спричиняв дуже низьку видимість.

За кілька хвилин до катастрофи, як повідомляється, можна було почути, як диспетчери та пілоти в аеропорту Бангор розмовляють про низьку видимість і протиобмерзальний захист, хоча, згідно зі звуком, отриманим з LiveATC.net, не відразу зрозуміло, хто з ким розмовляє.

Диспетчер, як вказано, дозволив пілоту злітати на злітно-посадковій смузі 33 Бангора. Приблизно через дві хвилини диспетчер голосно повідомив по рації: "Рух по полю припинено! По полю рух припинено!". Через кілька хвилин чути, як інший диспетчер говорить: "Літак перекинутий. У нас перекинутий пасажирський літак". Пізніше диспетчер заявив, що їм відомо про "трьох членів екіпажу та, можливо, п’ятьох пасажирів" на борту.

Нагадаємо

В Індонезії нещодавно зник літак повітряного спостереження. За кілька дні індонезійські рятувальники виявили тіла всіх десяти пасажирів літака ATR 42–500, який розбився в провінції Південний Сулавесі. 

Алла Кіосак

Новини Світу
Ураган в США
Техніка
Мен (штат)
Федеральне авіаційне управління США
Індонезія
Сполучені Штати Америки