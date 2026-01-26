Бізнес-джет з 8 людьми на борту розбився під час зльоту в США на тлі негоди

WABI

Бізнес-джет Bombardier Challenger 600 зазнав аварії під час зльоту з міжнародного аеропорту Бангор у штаті Мен у США. Про це повідомляє Федеральне авіаційне управління США (FAA), передає УНН.

Деталі

"Літак Bombardier Challenger 600 розбився під час зльоту з міжнародного аеропорту Бангор у штаті Мен близько 19:45 за місцевим часом у неділю, 25 січня. На борту було вісім осіб", – йдеться у дописі відомства у соцмережах, вказавши, що інформація є попередньою та може бути змінена.

Федеральне авіаційне управління США (FAA) та Національна рада з безпеки на транспорті США (NTSB), як вказано, проведуть розслідування.

Ступінь травм людей на борту невідома, повідомило CNN джерело, поінформоване про інцидент. Згідно з федеральними даними, літак зареєстрований на корпорацію з обмеженою відповідальністю в Г'юстоні.

Аеропорт залишався закритим у ніч на неділю.

Аварія, повідомляє CNN, сталася на тлі потужної снігової бурі, що проходила через північний схід США. У штаті Мен, як вказано, температура значно нижче точки замерзання, невеликий сніг спричиняв дуже низьку видимість.

За кілька хвилин до катастрофи, як повідомляється, можна було почути, як диспетчери та пілоти в аеропорту Бангор розмовляють про низьку видимість і протиобмерзальний захист, хоча, згідно зі звуком, отриманим з LiveATC.net, не відразу зрозуміло, хто з ким розмовляє.

Диспетчер, як вказано, дозволив пілоту злітати на злітно-посадковій смузі 33 Бангора. Приблизно через дві хвилини диспетчер голосно повідомив по рації: "Рух по полю припинено! По полю рух припинено!". Через кілька хвилин чути, як інший диспетчер говорить: "Літак перекинутий. У нас перекинутий пасажирський літак". Пізніше диспетчер заявив, що їм відомо про "трьох членів екіпажу та, можливо, п’ятьох пасажирів" на борту.

Нагадаємо

В Індонезії нещодавно зник літак повітряного спостереження. За кілька дні індонезійські рятувальники виявили тіла всіх десяти пасажирів літака ATR 42–500, який розбився в провінції Південний Сулавесі.