Бизнес-джет с 8 людьми на борту разбился при взлете в США на фоне непогоды

Киев • УНН

 • 874 просмотра

Самолет Bombardier Challenger 600 потерпел крушение при взлете из международного аэропорта Бангор в штате Мэн, США. На борту находились восемь человек, степень травм неизвестна.

Бизнес-джет с 8 людьми на борту разбился при взлете в США на фоне непогоды
WABI

Бизнес-джет Bombardier Challenger 600 потерпел крушение при взлете из международного аэропорта Бангор в штате Мэн в США. Об этом сообщает Федеральное авиационное управление США (FAA), передает УНН.

Детали

"Самолет Bombardier Challenger 600 разбился при взлете из международного аэропорта Бангор в штате Мэн около 19:45 по местному времени в воскресенье, 25 января. На борту было восемь человек", – говорится в сообщении ведомства в соцсетях, указав, что информация является предварительной и может быть изменена.

Федеральное авиационное управление США (FAA) и Национальный совет по безопасности на транспорте США (NTSB), как указано, проведут расследование.

Степень травм людей на борту неизвестна, сообщил CNN источник, проинформированный об инциденте. Согласно федеральным данным, самолет зарегистрирован на корпорацию с ограниченной ответственностью в Хьюстоне.

Аэропорт оставался закрытым в ночь на воскресенье.

Авария, сообщает CNN, произошла на фоне мощной снежной бури, проходившей через северо-восток США. В штате Мэн, как указано, температура значительно ниже точки замерзания, небольшой снег вызывал очень низкую видимость.

За несколько минут до катастрофы, как сообщается, можно было услышать, как диспетчеры и пилоты в аэропорту Бангор разговаривают о низкой видимости и противообледенительной защите, хотя, согласно звуку, полученному с LiveATC.net, не сразу понятно, кто с кем разговаривает.

Диспетчер, как указано, разрешил пилоту взлетать на взлетно-посадочной полосе 33 Бангора. Примерно через две минуты диспетчер громко сообщил по рации: "Движение по полю прекращено! По полю движение прекращено!". Через несколько минут слышно, как другой диспетчер говорит: "Самолет перевернут. У нас перевернутый пассажирский самолет". Позже диспетчер заявил, что им известно о "трех членах экипажа и, возможно, пяти пассажирах" на борту.

Напомним

В Индонезии недавно исчез самолет воздушного наблюдения. Через несколько дней индонезийские спасатели обнаружили тела всех десяти пассажиров самолета ATR 42–500, который разбился в провинции Южный Сулавеси.

Алла Киосак

