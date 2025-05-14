Бюджет тріщить, посуд блищить: у Києві на стаканах та ложках для шкільних укриттів вкрали 150 тис грн
Київ • УНН
У Києві управління освіти Подільської РДА переплатило 150 тис. грн за одноразовий посуд для 70 укриттів. Головного бухгалтера підозрюють у службовій недбалості.
Одноразовий посуд для укриттів навчальних закладів закупили зі збитком майже на 150 тис грн. Бухгалтерію управління освіти перевіряють у службовій недбалості.
Про це повідомляє поліція Києва передає УНН.
Деталі
Як зазначили в поліції, у 2023 році Управління освіти Подільської РДА та приватні підприємства уклали договір про постачання кухонних приладів для їх використання в 70 укриттях навчальних закладів Подільського району столиці.
Головний бухгалтер установи, будучи матеріально-відповідальною особою, як повідомляється, підписала платіжне доручення. Від так постачальник отримав з місцевого бюджету майже мільйон гривень за одноразові стакани, тарілки та ложки.
Втім, у ході судового розслідування було встановлено, що вартість закупленої продукції значно перевищувала ринкову вартість, а сума переплати становитиме близько 150 000 грн
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