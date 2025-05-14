Бюджет тріщить, посуд блищить: у Києві на стаканах та ложках для шкільних укриттів вкрали 150 тис грн

Одноразовий посуд для укриттів навчальних закладів закупили зі збитком майже на 150 тис грн. Бухгалтерію управління освіти перевіряють у службовій недбалості.

Про це повідомляє поліція Києва передає УНН.

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Як зазначили в поліції, у 2023 році Управління освіти Подільської РДА та приватні підприємства уклали договір про постачання кухонних приладів для їх використання в 70 укриттях навчальних закладів Подільського району столиці.

Головний бухгалтер установи, будучи матеріально-відповідальною особою, як повідомляється, підписала платіжне доручення. Від так постачальник отримав з місцевого бюджету майже мільйон гривень за одноразові стакани, тарілки та ложки.

Втім, у ході судового розслідування було встановлено, що вартість закупленої продукції значно перевищувала ринкову вартість, а сума переплати становитиме близько 150 000 грн - повідомили в поліції.

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