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Бюджет трещит, посуда блестит: в Киеве на стаканах и ложках для школьных укрытий украли 150 тыс грн

Киев • УНН

 • 382 просмотра

В Киеве управление образования Подольской РГА переплатило 150 тыс. грн за одноразовую посуду для 70 укрытий. Главного бухгалтера подозревают в служебной халатности.

Бюджет трещит, посуда блестит: в Киеве на стаканах и ложках для школьных укрытий украли 150 тыс грн

Одноразовая посуда для укрытий учебных заведений закуплена с убытком почти на 150 тыс грн. Бухгалтерию управления образования проверяют в служебной халатности.

Об этом сообщает полиция Киева передает УНН.

Детали

Как отметили в полиции, в 2023 году Управление образования Подольской РГА и частные предприятия заключили договор о поставке кухонных приборов для их использования в 70 укрытиях учебных заведений Подольского района столицы.

Главный бухгалтер учреждения, будучи материально-ответственным лицом, как сообщается, подписала платежное поручение. Таким образом, поставщик получил из местного бюджета почти миллион гривен за одноразовые стаканы, тарелки и ложки.

Впрочем, в ходе судебного расследования было установлено, что стоимость закупленной продукции значительно превышала рыночную стоимость, а сумма переплаты составит около 150 000 грн

- сообщили в полиции.

Напомним

В Киеве директора спортшколы подозревают в убытках на 1,2 млн гривен

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