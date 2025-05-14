Бюджет трещит, посуда блестит: в Киеве на стаканах и ложках для школьных укрытий украли 150 тыс грн

Одноразовая посуда для укрытий учебных заведений закуплена с убытком почти на 150 тыс грн. Бухгалтерию управления образования проверяют в служебной халатности.

Об этом сообщает полиция Киева передает УНН.

Детали

Как отметили в полиции, в 2023 году Управление образования Подольской РГА и частные предприятия заключили договор о поставке кухонных приборов для их использования в 70 укрытиях учебных заведений Подольского района столицы.

Главный бухгалтер учреждения, будучи материально-ответственным лицом, как сообщается, подписала платежное поручение. Таким образом, поставщик получил из местного бюджета почти миллион гривен за одноразовые стаканы, тарелки и ложки.

Впрочем, в ходе судебного расследования было установлено, что стоимость закупленной продукции значительно превышала рыночную стоимость, а сумма переплаты составит около 150 000 грн - сообщили в полиции.

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