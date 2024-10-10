Бюджет-2025: передбачено зростання програми медичних гарантій на 17 млрд грн

У законопроєкті про Державний бюджет України на 2025 рік передбачається зростання програми медичних гарантій на 17 млрд грн. Про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.

Ми урядом подали проєкт бюджету на 2025 рік до парламенту, який проходить розгляд, і навіть в ці складні економічні часи спричинені російським вторгненням передбачили зростання програми медичних гарантій на плюс 17 млрд грн. Це дозволить нам забезпечити ті сервіси та послуги, які працювали у 2024 році, але є й стратегія до розвитку з акцентом у тому числі на ментальне здоров'я, на реабілітацію, на додаткові хірургічні, травматологічні послуги