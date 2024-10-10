Бюджет-2025: передбачено зростання програми медичних гарантій на 17 млрд грн
Київ • УНН
У проєкті держбюджету на 2025 рік передбачено збільшення програми медичних гарантій на 17 млрд грн. Кошти спрямують на забезпечення медичних послуг, з акцентом на ментальне здоров'я та реабілітацію.
У законопроєкті про Державний бюджет України на 2025 рік передбачається зростання програми медичних гарантій на 17 млрд грн. Про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.
Ми урядом подали проєкт бюджету на 2025 рік до парламенту, який проходить розгляд, і навіть в ці складні економічні часи спричинені російським вторгненням передбачили зростання програми медичних гарантій на плюс 17 млрд грн. Це дозволить нам забезпечити ті сервіси та послуги, які працювали у 2024 році, але є й стратегія до розвитку з акцентом у тому числі на ментальне здоров'я, на реабілітацію, на додаткові хірургічні, травматологічні послуги
Він зазначив, що МОЗ працює для того, щоб усі, хто потребував медичної допомоги, психологічної підтримки, могли її отримати, у тому числі в мережі закладів охорони здоров'я, яка розгалужена в Україні.
Доповнення
Голова парламентського комітету з питань бюджету Роксолана Підласа повідомляла, що наразі законопроєкт про Державний бюджет на 2025 рік - на етапі розгляду поправок народних депутатів. У кінці жовтня планується голосування в першому читанні в залі ВР і в кінці листопада - голосування в другому читанні та в цілому.
Вона зазначала, що видатки на сектор безпеки та оборони плануються на рівні 2,2 трлн грн. Наступні статті видатків за розмірами, це соціалка - близько 419 млрд грн та обслуговування державного боргу - 481 млрд грн.
Держбюджет на 2025 рік: куди та як витрачатимуться кошти14.09.24, 16:41 • 233176 переглядiв
20 вересня повідомлялося, що прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що уряд пропонує збільшити бюджет на озброєння та військову техніку на 65% у 2025 році, що становить додаткові 300 млрд грн.