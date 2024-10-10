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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Бюджет-2025: предусмотрен рост программы медицинских гарантий на 17 млрд грн

Бюджет-2025: предусмотрен рост программы медицинских гарантий на 17 млрд грн

Киев  •  УНН

10 октября 2024, 10:30  •  5331 просмотра

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В проекте госбюджета на 2025 год предусмотрено увеличение программы медицинских гарантий на 17 млрд грн. Средства направят на обеспечение медицинских услуг, с акцентом на ментальное здоровье и реабилитацию.

В законопроекте о Государственном бюджете Украины на 2025 год предусматривается рост программы медицинских гарантий на 17 млрд грн. Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН

Мы правительством подали проект бюджета на 2025 год в парламент, который проходит рассмотрение, и даже в эти сложные экономические времена вызванные российским вторжением предусмотрели рост программы медицинских гарантий на плюс 17 млрд грн. Это позволит нам обеспечить те сервисы и услуги, которые работали в 2024 году, но есть и стратегия к развитию с акцентом в том числе на ментальное здоровье, на реабилитацию, на дополнительные хирургические, травматологические услуги

- рассказал Ляшко. 

Он отметил, что Минздрав работает для того, чтобы все, кто нуждался в медицинской помощи, психологической поддержке, могли ее получить, в том числе в сети учреждений здравоохранения, которая разветвлена в Украине. 

Дополнение

Председатель парламентского комитета по вопросам бюджета Роксолана Пидласа сообщала, что сейчас законопроект о Государственном бюджете на 2025 год - на этапе рассмотрения поправок народных депутатов. В конце октября планируется голосование в первом чтении в зале ВР и в конце ноября - голосование во втором чтении и в целом.

Она отмечала, что расходы на сектор безопасности и обороны планируются на уровне 2,2 трлн грн. Следующие статьи расходов по размерам, это социалка - около 419 млрд грн и обслуживание государственного долга - 481 млрд грн. 

Госбюджет на 2025 год: куда и как будут расходоваться средства14 сентября 2024, 13:41 • 232760 просмотров

20 сентября сообщалось, что премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что правительство предлагает увеличить бюджет на вооружение и военную технику на 65% в 2025 году, что составляет дополнительные 300 млрд грн. 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

политикаЗдоровье