Біткоїн встановив новий історичний рекорд, досягнувши $124 000

У середу, 13 серпня, біткоїн перевищив попередній рекорд у $123 205,12, зафіксований 14 липня, і в Сінгапурі о 8:38 ранку торгувався на рівні $124 000. Це зростання відбулося невдовзі після того, як S&P 500 вдруге поспіль закрився на історичному максимумі. Про це пише УНН із посиланням на Bloomberg.

Деталі

Підйом біткоїна триває вже понад рік, зокрема завдяки сприятливому регуляторному середовищу у США та зростанню попиту з боку великих корпорацій, які активно накопичують криптовалюту. Подібна тактика поширюється і на інші цифрові активи, зокрема ефір, що призвело до зростання усього ринку.

За даними CoinGecko, ринкова капіталізація біткоїна досягла $2,5 трлн, а ефіру — майже $575 млрд. Разом ці дві криптовалюти становлять близько 70% ринку цифрових активів. На зростання вплинули стабільні дані щодо інфляції у США та очікування, що Федеральний резерв знизить ключову ставку вже у вересні, стимулюючи приплив капіталу на крипторинок.

Криптовалюта позитивно корелює з акціями, причому для ETH цей зв'язок сильніший, ніж для BTC - сказав Кріс Ньюхаус, директор з досліджень Ergonia.

Зростанню ефіру сприяв стійкий попит з боку нових активних казначейських фірм, в той час як стабільне зростання біткоїна спирається на постійні біржові надходження, навіть коли він стикається з технічним опором.

Поєднання помірної інфляції, зростаючих очікувань щодо зниження ставок та безпрецедентної інституційної участі через ETF створило потужний попутний вітер - зазначив генеральний директор криптовалютної дослідницької платформи DYOR Бен Курланд.

Доповнення

Експерти прогнозують, що за умови зниження ставок у США біткоїн може протестувати психологічну позначку у $130 000 вже до кінця серпня. Водночас аналітики попереджають, що після стрімкого зростання можливі й короткострокові корекції, особливо якщо ринок акцій зазнає тиску від макроекономічних факторів.

Додатковим драйвером для криптовалютного ринку залишається активне впровадження криптоплатежів у сфері міжнародної торгівлі та зростання кількості країн, які офіційно дозволяють використання біткоїна в якості платіжного засобу.

Ефір наздоганяє біткоїн: крипторинок піднімається до історичних максимумів