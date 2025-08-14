Біткоїн встановив новий історичний рекорд, досягнувши $124 000

$41.430.02
13 серпня, 19:25
Кабмін пропонує встановити відповідальність за порушення комендантської години
13 серпня, 16:57
Трамп назвав умову зустрічі з путіним та Зеленським
13 серпня, 15:45
Ми узгодили 5 спільних принципів щодо завершення війни: Зеленський про перемовини із президентом США та європейськими лідерами
Ексклюзив
13 серпня, 14:07
Defence City − можливість не втратити авіацію: у Верховній Раді працюють над підтримкою галузі
13 серпня, 13:29
Кількість цивільних жертв в Україні у липні досягла трирічного максимуму, більше було лише на початку вторгнення рф - ООН
Ексклюзив
13 серпня, 12:02
Військовий оглядач про Ми-8: передача контролю за ремонтом компанії з російським слідом – це ризик
Ексклюзив
13 серпня, 10:06
У Запоріжжі чоловік стріляв по ТЦК - поліція
Ексклюзив
13 серпня, 09:48
Рішення Верховного Суду у справі "Конкорду" суперечить Конституції та Конвенції з прав людини - юрист
13 серпня, 09:00
Скандал на концерті Макса Коржа у Польщі: у МЗС підтвердили затримання трьох українців
Ексклюзив
13 серпня, 08:39
Нардеп не має права бути лобістом: де закінчується захист інтересів та починається незаконний впливPhoto
Популярнi новини
Трамп пригрозив "дуже серйозними наслідками", якщо путін не погодиться зупинити війну13 серпня, 17:06
В Україні схвалили перший пакет підтримки прифронтових територій, другий вже готується13 серпня, 17:18
Голова Євроради підвів підсумки онлайн-консультації європейських лідерів з Трампом13 серпня, 17:23
Наступні дні і тижні можуть бути вирішальними для України – президент Фінляндії Стубб13 серпня, 18:22
США мають намір запропонувати росії розробку рідкісноземельних мінералів на Алясці - The Telegraph13 серпня, 18:50
Рішення Верховного Суду у справі "Конкорду" суперечить Конституції та Конвенції з прав людини - юрист
Реклама
УНН Lite
Balenciaga продає сумку, схожу на пакет із супермаркету за 1000 доларів13 серпня, 14:38
Дочка експрезидента США Джо Байдена Ешлі подає на розлучення після 13 років шлюбу13 серпня, 12:40
Автомобіль Тоні Старка з "Месників" вперше з'явиться на публіці13 серпня, 06:39
Леонардо Ді Капріо не впізнала і обшукала поліція на Ібіці13 серпня, 05:47
Прем'єру "Шрек 5" офіційно відкладено: нову дату виходу у кінотеатрах вже встановлено 12 серпня, 18:19
Актуальне
Біткоїн встановив новий історичний рекорд, досягнувши $124 000

Київ • УНН

 • 4 перегляди

Біткоїн перевищив попередній рекорд у $123 205,12, досягнувши $124 000. Це зростання зумовлене сприятливим регуляторним середовищем у США та зростанням попиту великих корпорацій.

Біткоїн встановив новий історичний рекорд, досягнувши $124 000

У середу, 13 серпня, біткоїн перевищив попередній рекорд у $123 205,12, зафіксований 14 липня, і в Сінгапурі о 8:38 ранку торгувався на рівні $124 000. Це зростання відбулося невдовзі після того, як S&P 500 вдруге поспіль закрився на історичному максимумі. Про це пише УНН із посиланням на Bloomberg.

Деталі

Підйом біткоїна триває вже понад рік, зокрема завдяки сприятливому регуляторному середовищу у США та зростанню попиту з боку великих корпорацій, які активно накопичують криптовалюту. Подібна тактика поширюється і на інші цифрові активи, зокрема ефір, що призвело до зростання усього ринку.

За даними CoinGecko, ринкова капіталізація біткоїна досягла $2,5 трлн, а ефіру — майже $575 млрд. Разом ці дві криптовалюти становлять близько 70% ринку цифрових активів. На зростання вплинули стабільні дані щодо інфляції у США та очікування, що Федеральний резерв знизить ключову ставку вже у вересні, стимулюючи приплив капіталу на крипторинок.

Криптовалюта позитивно корелює з акціями, причому для ETH цей зв'язок сильніший, ніж для BTC

- сказав Кріс Ньюхаус, директор з досліджень Ergonia. 

Зростанню ефіру сприяв стійкий попит з боку нових активних казначейських фірм, в той час як стабільне зростання біткоїна спирається на постійні біржові надходження, навіть коли він стикається з технічним опором.

Поєднання помірної інфляції, зростаючих очікувань щодо зниження ставок та безпрецедентної інституційної участі через ETF створило потужний попутний вітер

- зазначив генеральний директор криптовалютної дослідницької платформи DYOR Бен Курланд.

Доповнення

Експерти прогнозують, що за умови зниження ставок у США біткоїн може протестувати психологічну позначку у $130 000 вже до кінця серпня. Водночас аналітики попереджають, що після стрімкого зростання можливі й короткострокові корекції, особливо якщо ринок акцій зазнає тиску від макроекономічних факторів.

Додатковим драйвером для криптовалютного ринку залишається активне впровадження криптоплатежів у сфері міжнародної торгівлі та зростання кількості країн, які офіційно дозволяють використання біткоїна в якості платіжного засобу.

Ефір наздоганяє біткоїн: крипторинок піднімається до історичних максимумів13.08.25, 16:30 • 4282 перегляди

Вероніка Марченко

