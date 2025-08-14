Биткойн установил новый исторический рекорд, достигнув $124 000

$41.430.02
48.080.12
ukenru
13 августа, 19:25 • 10193 просмотра
Кабмин предлагает установить ответственность за нарушение комендантского часа
13 августа, 16:57 • 23216 просмотра
Трамп назвал условие встречи с путиным и Зеленским
13 августа, 15:45 • 30671 просмотра
Мы согласовали 5 общих принципов по завершению войны: Зеленский о переговорах с президентом США и европейскими лидерами
Эксклюзив
13 августа, 14:07 • 32588 просмотра
Defence City – возможность не потерять авиацию: в Верховной Раде работают над поддержкой отрасли
13 августа, 13:29 • 37004 просмотра
Число жертв среди гражданских в Украине в июле достигло трехлетнего максимума, больше было только в начале вторжения рф - ООН
Эксклюзив
13 августа, 12:02 • 73406 просмотра
Военный обозреватель о Ми-8: передача контроля за ремонтом компании с российским следом – это риск
Эксклюзив
13 августа, 10:06 • 76166 просмотра
В Запорожье мужчина стрелял по ТЦК - полиция
Эксклюзив
13 августа, 09:48 • 144997 просмотра
Решение Верховного Суда по делу "Конкорда" противоречит Конституции и Конвенции по правам человека - юрист
13 августа, 09:00 • 65898 просмотра
Скандал на концерте Макса Коржа в Польше: в МИД подтвердили задержание трех украинцев
Эксклюзив
13 августа, 08:39 • 121148 просмотра
Нардеп не имеет права быть лоббистом: где заканчивается защита интересов и начинается незаконное влияниеPhoto
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+17°
1м/с
80%
756мм
Популярные новости
Китай ввел санкции против двух банков из ЕС13 августа, 17:48 • 5036 просмотра
У РФ трудности: сокращение закупок нефти со стороны Индии приводит к финансовым потерям - СВР13 августа, 18:10 • 5230 просмотра
Ничего не будет решаться без Киева: в ОП заявили о единстве США, Европы и Украины13 августа, 18:13 • 4964 просмотра
Следующие дни и недели могут стать решающими для Украины – президент Финляндии Стубб13 августа, 18:22 • 7716 просмотра
США намерены предложить россии разработку редкоземельных минералов на Аляске - The Telegraph13 августа, 18:50 • 11826 просмотра
публикации
Решение Верховного Суда по делу "Конкорда" противоречит Конституции и Конвенции по правам человека - юрист
Эксклюзив
13 августа, 09:48 • 144994 просмотра
Нардеп не имеет права быть лоббистом: где заканчивается защита интересов и начинается незаконное влияниеPhoto
Эксклюзив
13 августа, 08:39 • 121146 просмотра
Первый евротрофей сезона: в Суперкубке УЕФА сыграют "ПСЖ" - "Тоттенхэм"PhotoVideo13 августа, 06:18 • 112516 просмотра
В Украине с 1 сентября вырастут размеры президентских стипендий: сколько будут получать школьники и студенты12 августа, 17:43 • 123468 просмотра
Правовой парадокс, или как Верховный Суд по-разному применил одну и ту же норму закона в аналогичных делах12 августа, 16:50 • 94681 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Джей Ди Вэнс
Эмманюэль Макрон
Кир Стармер
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Аляска
Германия
Европа
Реклама
УНН Lite
Balenciaga продает сумку, похожую на пакет из супермаркета, за 1000 долларов13 августа, 14:38 • 21680 просмотра
Дочь экс-президента США Джо Байдена Эшли подает на развод после 13 лет брака13 августа, 12:40 • 44454 просмотра
Автомобиль Тони Старка из "Мстителей" впервые появится на публикеPhotoVideo13 августа, 06:39 • 97967 просмотра
Леонардо Ди Каприо не узнала и обыскала полиция на ИбицеVideo13 августа, 05:47 • 114581 просмотра
Премьера «Шрека 5» официально отложена: новая дата выхода в кинотеатрах уже установленаVideo12 августа, 18:19 • 47555 просмотра
Актуальное
WhatsApp
Крылатая ракета
Беспилотный летательный аппарат
Хранитель
Нефть марки Brent

Биткойн установил новый исторический рекорд, достигнув $124 000

Киев • УНН

 • 390 просмотра

Биткойн превысил предыдущий рекорд в $123 205,12, достигнув $124 000. Этот рост обусловлен благоприятной регуляторной средой в США и ростом спроса крупных корпораций.

Биткойн установил новый исторический рекорд, достигнув $124 000

В среду, 13 августа, биткойн превысил предыдущий рекорд в $123 205,12, зафиксированный 14 июля, и в Сингапуре в 8:38 утра торговался на уровне $124 000. Этот рост произошел вскоре после того, как S&P 500 второй раз подряд закрылся на историческом максимуме. Об этом пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Подъем биткойна продолжается уже более года, в частности благодаря благоприятной регуляторной среде в США и росту спроса со стороны крупных корпораций, активно накапливающих криптовалюту. Подобная тактика распространяется и на другие цифровые активы, в частности эфир, что привело к росту всего рынка.

По данным CoinGecko, рыночная капитализация биткойна достигла $2,5 трлн, а эфира — почти $575 млрд. Вместе эти две криптовалюты составляют около 70% рынка цифровых активов. На рост повлияли стабильные данные по инфляции в США и ожидания, что Федеральный резерв снизит ключевую ставку уже в сентябре, стимулируя приток капитала на крипторынок.

Криптовалюта положительно коррелирует с акциями, причем для ETH эта связь сильнее, чем для BTC

- сказал Крис Ньюхаус, директор по исследованиям Ergonia. 

Росту эфира способствовал устойчивый спрос со стороны новых активных казначейских фирм, в то время как стабильный рост биткойна опирается на постоянные биржевые поступления, даже когда он сталкивается с техническим сопротивлением.

Сочетание умеренной инфляции, растущих ожиданий по снижению ставок и беспрецедентного институционального участия через ETF создало мощный попутный ветер

- отметил генеральный директор криптовалютной исследовательской платформы DYOR Бен Курланд.

Дополнение

Эксперты прогнозируют, что при условии снижения ставок в США биткойн может протестировать психологическую отметку в $130 000 уже к концу августа. В то же время аналитики предупреждают, что после стремительного роста возможны и краткосрочные коррекции, особенно если рынок акций испытает давление от макроэкономических факторов.

Дополнительным драйвером для криптовалютного рынка остается активное внедрение криптоплатежей в сфере международной торговли и рост количества стран, которые официально разрешают использование биткойна в качестве платежного средства.

Эфир догоняет биткойн: крипторынок поднимается до исторических максимумов13.08.25, 16:30 • 4318 просмотров

Вероника Марченко

Экономика
Криптовалюта
Биткойн