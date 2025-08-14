Биткойн установил новый исторический рекорд, достигнув $124 000

В среду, 13 августа, биткойн превысил предыдущий рекорд в $123 205,12, зафиксированный 14 июля, и в Сингапуре в 8:38 утра торговался на уровне $124 000. Этот рост произошел вскоре после того, как S&P 500 второй раз подряд закрылся на историческом максимуме. Об этом пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Подъем биткойна продолжается уже более года, в частности благодаря благоприятной регуляторной среде в США и росту спроса со стороны крупных корпораций, активно накапливающих криптовалюту. Подобная тактика распространяется и на другие цифровые активы, в частности эфир, что привело к росту всего рынка.

По данным CoinGecko, рыночная капитализация биткойна достигла $2,5 трлн, а эфира — почти $575 млрд. Вместе эти две криптовалюты составляют около 70% рынка цифровых активов. На рост повлияли стабильные данные по инфляции в США и ожидания, что Федеральный резерв снизит ключевую ставку уже в сентябре, стимулируя приток капитала на крипторынок.

Криптовалюта положительно коррелирует с акциями, причем для ETH эта связь сильнее, чем для BTC - сказал Крис Ньюхаус, директор по исследованиям Ergonia.

Росту эфира способствовал устойчивый спрос со стороны новых активных казначейских фирм, в то время как стабильный рост биткойна опирается на постоянные биржевые поступления, даже когда он сталкивается с техническим сопротивлением.

Сочетание умеренной инфляции, растущих ожиданий по снижению ставок и беспрецедентного институционального участия через ETF создало мощный попутный ветер - отметил генеральный директор криптовалютной исследовательской платформы DYOR Бен Курланд.

Дополнение

Эксперты прогнозируют, что при условии снижения ставок в США биткойн может протестировать психологическую отметку в $130 000 уже к концу августа. В то же время аналитики предупреждают, что после стремительного роста возможны и краткосрочные коррекции, особенно если рынок акций испытает давление от макроэкономических факторов.

Дополнительным драйвером для криптовалютного рынка остается активное внедрение криптоплатежей в сфере международной торговли и рост количества стран, которые официально разрешают использование биткойна в качестве платежного средства.

