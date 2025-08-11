$41.390.07
Ексклюзив
16:37 • 12085 перегляди
ВТМ без міфів: як власні бренди ліків аптек знижують ціни та зберігають якість
Ексклюзив
14:46 • 35631 перегляди
Небезпечна правова колізія: що не так з рішенням Верховного Суду щодо банку "Конкорд"
12:35 • 86851 перегляди
Персеїди 2025: як побачити метеорний дощ року попри яскравий МісяцьPhoto
Ексклюзив
11 серпня, 10:23 • 93087 перегляди
"Хто ж як не вони, якщо вони унікальні" − Ніна Южаніна про перспективи резидентства авіаційних підприємств у Defence City
Ексклюзив
11 серпня, 09:52 • 64040 перегляди
Прокуратура зʼясовуватиме, чи законно закрили справу головного юриста НБУ ЗимиPhoto
Ексклюзив
11 серпня, 07:41 • 119839 перегляди
Відновлення діяльності аеропортів в Україні: в міністерстві розвитку громад назвали умовиPhoto
Ексклюзив
11 серпня, 06:00 • 123034 перегляди
Тиждень контрастів та глибоких процесів: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 11–17 серпняPhoto
11 серпня, 05:15 • 104575 перегляди
Експорт зброї, як крок до Перемоги
10 серпня, 08:18 • 72463 перегляди
Сили оборони звільнили Безсалівку на Сумщині
Ексклюзив
9 серпня, 14:11 • 122995 перегляди
Є прекрасний момент, щоб завершити війну: астролог відповів, чим можуть закінчитися переговори путіна і Трампа
Біржа Благодійності "ДоброДій" допомогла 24 дітям зробити крок до відновлення у липні

Київ • УНН

 • 300 перегляди

Протягом липня 24 підопічні Біржі Благодійності "ДоброДій" пройшли курси реабілітації. Родини самостійно обирали реабілітаційні заклади, а "ДоброДій" перевіряв наявність дозвільних документів.

Біржа Благодійності "ДоброДій" допомогла 24 дітям зробити крок до відновлення у липні

У липні 24 дитини з важкими діагнозами отримали реабілітацію завдяки підтримці Біржі Благодійності "ДоброДій", заснованій Оленою та Юлією Сосєдками, пише УНН.

"Запланована комплексна реабілітація дитини — це не просто набір медичних сервісів або курси занять з різними вузькопрофільними спеціалістами. У першу чергу це — шанс! Шанс повернути тілу рух і можливість розвитку, голосу — слова, а дитинству — радість. Це — кроки, які діти вчаться робити знову. Це — нові навички, які формуються попри біль. Це — віра батьків у те, що завтра їхня дитина почуватиметься краще. Завдяки вашій підтримці 24 підопічні Біржі Благодійності "ДоброДій" пройшли курси реабілітації протягом липня", - повідомили в Біржі Благодійності.

У "ДоброДій" додали, що родини їх підопічних самостійно обирають реабілітаційні заклади. Для Біржі Благодійності головним фактором під час вибору центру є можливість офіційної співпраці та наявність усіх дозвільних документів у підрядників.

Свої двері для маленьких підопічних Біржі Благодійності "ДоброДій" відчинили:

Ми вдячні кожному, хто робить лікування, відновлення та розвиток важкохворих дітей і підлітків можливими! Кожен внесок — це шанс для ще однієї дитини почати рухатися вперед на непростому шляху 

- зазначили у «ДоброДій».

Долучитися до проєктів Біржі Благодійності "ДоброДій" можна за посиланням - https://248.dp.ua/projects.

Нагадаємо

Біржа Благодійності "ДоброДій" 1 серпня відзначила своє 11-річчя. За цей час реалізовано понад 2100 проєктів на суму понад 166,5 млн грн, з яких 93,35 млн грн спрямовано на Сили оборони, ще понад 44,2 млн грн було спрямовано на  допомомогу важкохворим дітям та підліткам.

Лілія Подоляк

Суспільство