Біржа Благодійності "ДоброДій" допомогла 24 дітям зробити крок до відновлення у липні
Київ • УНН
Протягом липня 24 підопічні Біржі Благодійності "ДоброДій" пройшли курси реабілітації. Родини самостійно обирали реабілітаційні заклади, а "ДоброДій" перевіряв наявність дозвільних документів.
У липні 24 дитини з важкими діагнозами отримали реабілітацію завдяки підтримці Біржі Благодійності "ДоброДій", заснованій Оленою та Юлією Сосєдками, пише УНН.
"Запланована комплексна реабілітація дитини — це не просто набір медичних сервісів або курси занять з різними вузькопрофільними спеціалістами. У першу чергу це — шанс! Шанс повернути тілу рух і можливість розвитку, голосу — слова, а дитинству — радість. Це — кроки, які діти вчаться робити знову. Це — нові навички, які формуються попри біль. Це — віра батьків у те, що завтра їхня дитина почуватиметься краще. Завдяки вашій підтримці 24 підопічні Біржі Благодійності "ДоброДій" пройшли курси реабілітації протягом липня", - повідомили в Біржі Благодійності.
У "ДоброДій" додали, що родини їх підопічних самостійно обирають реабілітаційні заклади. Для Біржі Благодійності головним фактором під час вибору центру є можливість офіційної співпраці та наявність усіх дозвільних документів у підрядників.
Свої двері для маленьких підопічних Біржі Благодійності "ДоброДій" відчинили:
- Навчально-корекційний центр «ТІМ» для Кароліни Мельничук
- Міжнародний центр реабілітації та нейрофізіології для Івана Бушміна та Тимура Баглая
- Дніпровська міська ГО «Спортивний клуб «Метеор» для Артема Герасименка
- Реабілітаційний комплекс «Агапе Україна» для Вадима Зіневича
- Діагностично-корекційний центр Анастасії Сомової для Матвія Терентʼєва
- Іоаннів Центр для Артема Кірноса
- Корекційно-реабілітаційний центр «Body & Brain» для Данила та Дарʼї Базан, Злати Мʼякшиної та Анастасії Фіголь
- Логопедичний центр «Тілі Мілі Трямдія» для Мирослави Челомбитько
- Медичний центр «Space clinic» для Єгора Кучерука
- Міжнародна реабілітаційна клініка Козявкіна для Івана Латиговського, Валерії та Дениса Святківських – https://248.dp.ua/projects/1740 та Максима Сенети
- Реабілітаційний центр «Кортекс» для Поліни Мачіхіної
- Реабілітаційний центр «Майбутнє» для Владислава Редьки
- Центр «Простір реабілітації Диво» для Гордія Климова
- Центр реабілітації дитини «Вікторія» для Маріанни Чорної
- Центр іпотерапії «Росток життя» для Артема Балахонова
- Центр реабілітації та нейротерапії «A.KID» для Емілії Снісаревської
- Центр фізичної реабілітації «Крок за кроком до мети» для Марка Іванова
Ми вдячні кожному, хто робить лікування, відновлення та розвиток важкохворих дітей і підлітків можливими! Кожен внесок — це шанс для ще однієї дитини почати рухатися вперед на непростому шляху
Долучитися до проєктів Біржі Благодійності "ДоброДій" можна за посиланням - https://248.dp.ua/projects.
Нагадаємо
Біржа Благодійності "ДоброДій" 1 серпня відзначила своє 11-річчя. За цей час реалізовано понад 2100 проєктів на суму понад 166,5 млн грн, з яких 93,35 млн грн спрямовано на Сили оборони, ще понад 44,2 млн грн було спрямовано на допомомогу важкохворим дітям та підліткам.