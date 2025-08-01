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Біржа Благодійності "ДоброДій" за 11 років роботи реалізувала 2100 проєктів на 166 млн грн

Київ • УНН

 • 308 перегляди

Біржа Благодійності "ДоброДій", заснована Оленою та Юлією Сосєдками, відзначає 11-річчя. За цей час реалізовано понад 2100 проєктів на суму понад 166,5 млн грн, з яких 93,35 млн грн спрямовано на Сили оборони.

Біржа Благодійності "ДоброДій" за 11 років роботи реалізувала 2100 проєктів на 166 млн грн

Біржа Благодійності "ДоброДій", заснована Оленою та Юлією Сосєдками, відзначає своє 11-річчя. За цей час благодійникам вдалося реалізувати понад 2100 благодійних проєктів на загальну суму понад 166,5 млн грн, пише УНН.

11 років тому нестримна енергія Олени та Юлії (Сосєдок – ред.) дала імпульс для втілення в життя ідеї, ім’я якій — Біржа Благодійності "ДоброДій". Цього тижня ми з вдячністю приймаємо привітання! Ваш щирий донат на підтримку нашої діяльності стане найкращим вітанням із Днем заснування маленької, але гордої команди впертих українців із полум’яними серцями, які трохи знаються на білій магії:  https://send.monobank.ua/jar/5KeqFMTiye 

- повідомили в Біржі Благодійності.

За час свого існування "ДоброДій" реалізувала 2100 благодійних проєктів.

Так історично склалося, що наша організація не застала мирні часи в Україні — ми завжди працювали одночасно у кількох напрямках і завжди "з поправкою на вітер", реагуючи на вимоги сьогодення 

- зазначили у Біржі Благодійності «ДоброДій».

Благодійники підтримують українських військових, важкохворих дітей, медичні заклади та соціальні ініціативи.

За 11 років свого існуванні "ДоброДій" надав допомоги:

·   Силам оборони України — на 93 350 000 грн;

·   важкохворим дітям та підліткам — на 44 230 000 грн;

·   медичним закладам — на 14 660 000 грн.

На гуманітарні ініціативи та соціальні проєкти було виділено 14 320 000 грн.

У "ДоброДій" зазначають, що нині їхня основна увага зосереджена на  допомозі важкохворим дітям, адже саме підтримка таких дітей, на думку благодійників, об’єднує українців у складні часи.

Ми продовжуємо працювати не завдяки, а всупереч — не очікуючи якихось особливих привілеїв від Всесвіту. Наш пріоритет зараз — допомога маленьким українцям з важкими діагнозами. Ми щиро віримо в те, що прагнення зробити життя дітей у складних обставинах кращим — одна з речей, що об’єднує небайдужих людей нашої багатостраждальної країни 

- зазначили благодійники.

Долучитися до актуальних проєктів Біржі Благодійності "ДоброДій" можна за посиланням: https://248.dp.ua/projects

Лілія Подоляк

Суспільство
Україна