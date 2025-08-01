Благотворительная биржа «ДоброДій» за 11 лет работы реализовала 2100 проектов на 166 млн грн

Благотворительная биржа "ДоброДій", основанная Еленой и Юлией Соедками, отмечает свое 11-летие. За это время благотворителям удалось реализовать более 2100 благотворительных проектов на общую сумму более 166,5 млн грн, пишет УНН.

11 лет назад неудержимая энергия Елены и Юлии (Соседок – ред.) дала импульс для воплощения в жизнь идеи, имя которой — Биржа Благотворительности "ДоброДій". На этой неделе мы с благодарностью принимаем поздравления! Ваш искренний донат в поддержку нашей деятельности станет лучшим поздравлением с Днем основания маленькой, но гордой команды упрямых украинцев с пламенными сердцами, которые немного разбираются в белой магии: https://send.monobank.ua/jar/5KeqFMTiye - сообщили в Бирже Благотворительности.

За время своего существования "ДоброДій" реализовала 2100 благотворительных проектов.

Так исторически сложилось, что наша организация не застала мирные времена в Украине — мы всегда работали одновременно в нескольких направлениях и всегда "с поправкой на ветер", реагируя на требования сегодняшнего дня - отметили в Бирже Благотворительности «ДоброДій».

Благотворители поддерживают украинских военных, тяжелобольных детей, медицинские учреждения и социальные инициативы.

За 11 лет своего существования "ДоброДій" оказал помощь:

· Силам обороны Украины — на 93 350 000 грн;

· тяжелобольным детям и подросткам — на 44 230 000 грн;

· медицинским учреждениям — на 14 660 000 грн.

На гуманитарные инициативы и социальные проекты было выделено 14 320 000 грн.

В "ДоброДій" отмечают, что сейчас их основное внимание сосредоточено на помощи тяжелобольным детям, ведь именно поддержка таких детей, по мнению благотворителей, объединяет украинцев в сложные времена.

Мы продолжаем работать не благодаря, а вопреки — не ожидая каких-то особых привилегий от Вселенной. Наш приоритет сейчас — помощь маленьким украинцам с тяжелыми диагнозами. Мы искренне верим в то, что стремление сделать жизнь детей в сложных обстоятельствах лучше — одна из вещей, которая объединяет неравнодушных людей нашей многострадальной страны - отметили благотворители.

Присоединиться к актуальным проектам Биржи Благотворительности "ДоброДій" можно по ссылке: https://248.dp.ua/projects