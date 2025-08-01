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Благотворительная биржа «ДоброДій» за 11 лет работы реализовала 2100 проектов на 166 млн грн

Киев • УНН

 • 84 просмотра

Благотворительная биржа «ДоброДій», основанная Еленой и Юлией Соедками, отмечает 11-летие. За это время реализовано более 2100 проектов на сумму более 166,5 млн грн, из которых 93,35 млн грн направлено на Силы обороны.

Благотворительная биржа «ДоброДій» за 11 лет работы реализовала 2100 проектов на 166 млн грн

Благотворительная биржа "ДоброДій", основанная Еленой и Юлией Соедками, отмечает свое 11-летие. За это время благотворителям удалось реализовать более 2100 благотворительных проектов на общую сумму более 166,5 млн грн, пишет УНН.

11 лет назад неудержимая энергия Елены и Юлии (Соседок – ред.) дала импульс для воплощения в жизнь идеи, имя которой — Биржа Благотворительности "ДоброДій". На этой неделе мы с благодарностью принимаем поздравления! Ваш искренний донат в поддержку нашей деятельности станет лучшим поздравлением с Днем основания маленькой, но гордой команды упрямых украинцев с пламенными сердцами, которые немного разбираются в белой магии:  https://send.monobank.ua/jar/5KeqFMTiye 

- сообщили в Бирже Благотворительности.

За время своего существования "ДоброДій" реализовала 2100 благотворительных проектов.

Так исторически сложилось, что наша организация не застала мирные времена в Украине — мы всегда работали одновременно в нескольких направлениях и всегда "с поправкой на ветер", реагируя на требования сегодняшнего дня 

- отметили в Бирже Благотворительности «ДоброДій».

Благотворители поддерживают украинских военных, тяжелобольных детей, медицинские учреждения и социальные инициативы.

За 11 лет своего существования "ДоброДій" оказал помощь:

·   Силам обороны Украины — на 93 350 000 грн;

·   тяжелобольным детям и подросткам — на 44 230 000 грн;

·   медицинским учреждениям — на 14 660 000 грн.

На гуманитарные инициативы и социальные проекты было выделено 14 320 000 грн.

В "ДоброДій" отмечают, что сейчас их основное внимание сосредоточено на помощи тяжелобольным детям, ведь именно поддержка таких детей, по мнению благотворителей, объединяет украинцев в сложные времена.

Мы продолжаем работать не благодаря, а вопреки — не ожидая каких-то особых привилегий от Вселенной. Наш приоритет сейчас — помощь маленьким украинцам с тяжелыми диагнозами. Мы искренне верим в то, что стремление сделать жизнь детей в сложных обстоятельствах лучше — одна из вещей, которая объединяет неравнодушных людей нашей многострадальной страны 

- отметили благотворители.

Присоединиться к актуальным проектам Биржи Благотворительности "ДоброДій" можно по ссылке: https://248.dp.ua/projects

Лилия Подоляк

Общество
Украина