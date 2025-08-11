Благотворительная биржа "ДоброДій" помогла 24 детям сделать шаг к восстановлению в июле
Киев • УНН
В течение июля 24 подопечных Благотворительной биржи "ДоброДій" прошли курсы реабилитации. Семьи самостоятельно выбирали реабилитационные учреждения, а "ДоброДій" проверял наличие разрешительных документов.
В июле 24 ребенка с тяжелыми диагнозами получили реабилитацию благодаря поддержке Биржи Благотворительности "ДоброДій", основанной Еленой и Юлией Соседками, пишет УНН.
"Запланированная комплексная реабилитация ребенка — это не просто набор медицинских сервисов или курсы занятий с различными узкопрофильными специалистами. В первую очередь это — шанс! Шанс вернуть телу движение и возможность развития, голосу — слова, а детству — радость. Это — шаги, которые дети учатся делать снова. Это — новые навыки, которые формируются несмотря на боль. Это — вера родителей в то, что завтра их ребенок будет чувствовать себя лучше. Благодаря вашей поддержке 24 подопечных Биржи Благотворительности "ДоброДій" прошли курсы реабилитации в течение июля", - сообщили в Бирже Благотворительности.
В "ДоброДій" добавили, что семьи их подопечных самостоятельно выбирают реабилитационные учреждения. Для Биржи Благотворительности главным фактором при выборе центра является возможность официального сотрудничества и наличие всех разрешительных документов у подрядчиков.
Свои двери для маленьких подопечных Биржи Благотворительности "ДоброДій" открыли:
- Учебно-коррекционный центр «ТИМ» для Каролины Мельничук
- Международный центр реабилитации и нейрофизиологии для Ивана Бушмина и Тимура Баглая
- Днепровская городская ОО «Спортивный клуб «Метеор» для Артема Герасименко
- Реабилитационный комплекс «Агапе Украина» для Вадима Зиневича
- Диагностико-коррекционный центр Анастасии Сомовой для Матвея Терентьева
- Иоаннов Центр для Артема Кирноса
- Коррекционно-реабилитационный центр «Body & Brain» для Даниила и Дарьи Базан, Златы Мягшиной и Анастасии Фиголь
- Логопедический центр «Тили Мили Трямдия» для Мирославы Челомбитько
- Медицинский центр «Space clinic» для Егора Кучерука
- Международная реабилитационная клиника Козявкина для Ивана Латыговского, Валерии и Дениса Святковских – https://248.dp.ua/projects/1740 и Максима Сенети
- Реабилитационный центр «Кортекс» для Полины Мачихиной
- Реабилитационный центр «Будущее» для Владислава Редьки
- Центр «Пространство реабилитации Диво» для Гордея Климова
- Центр реабилитации ребенка «Виктория» для Марианны Черной
- Центр иппотерапии «Росток жизни» для Артема Балахонова
- Центр реабилитации и нейротерапии «A.KID» для Эмилии Снисаревской
- Центр физической реабилитации «Шаг за шагом к цели» для Марка Иванова
Мы благодарны каждому, кто делает лечение, восстановление и развитие тяжелобольных детей и подростков возможными! Каждый вклад — это шанс для еще одного ребенка начать двигаться вперед на непростом пути
Присоединиться к проектам Биржи Благотворительности "ДоброДій" можно по ссылке - https://248.dp.ua/projects.
Напомним
Биржа Благотворительности "ДоброДій" 1 августа отметила свое 11-летие. За это время реализовано более 2100 проектов на сумму более 166,5 млн грн, из которых 93,35 млн грн направлено на Силы обороны, еще более 44,2 млн грн было направлено на помощь тяжелобольным детям и подросткам.