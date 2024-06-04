Binance обмежить доступ до деяких стейблкоїнів для користувачів з ЄС
Київ • УНН
Починаючи з 30 Червня 2024 року, Binance обмежить доступ до нерегульованих стейблкоїнів для користувачів з Європейської економічної зони у зв'язку з новими правилами MiCA, що регулюють стейблкоїни в Європі.
З 30 червня 2024 року Binance вносить зміни до продуктів, що пропонуються, для користувачів з Європейської економічної зони (ЄЕЗ) у зв'язку з новими правилами MiCA, які регулюють стейблкоїни в Європі.
Пише УНН з посиланням на пресслужбу Binance.
З 30 червня Binance обмежує доступ до нерегульованих стейблкоїнів для користувачів з ЄЕЗ. Через це змоги купувати, торгувати або конвертувати ці стейблкоїни на Binance - не буде. Та все ж, Binance буде пропонувати більше "регульованих стейблкоїнів", які відповідають правилам MiCA. Ці стейблкоїни будуть доступні для купівлі, торгівлі та конвертації.
Також з 30 червня європейським клієнтам буде доступна функція конвертації "нерегульованих стейблкоїнів" у режимі "тільки для продажу". Тобто продати свої нерегульовані стейблкоїни за інші активи можна, але знову їх купити - ні.
Обмеження також торкнуться сервісу копітрейдингу, участі в програмах Launchpad, Launchpool, Simple Earn та інших сервісів.
Це стане першим кроком на шляху до нової нормативно-правової бази і вплине на ринок стабільних монет у Європейській економічній зоні
Нагадаємо
Мільярдера Чанпена Чжао, засновника найбільшої у світі криптовалютної біржі Binance, засудили до 4 місяців ув'язнення. Такий вирок виявився більш лояльним, ніж вимагали прокурори.