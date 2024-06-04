Binance ограничит доступ к некоторым стейблкоинам для пользователей из ЕС

С 30 июня 2024 года Binance вносит изменения в предлагаемые продукты для пользователей из Европейской экономической зоны (ЕЭЗ) в связи с новыми правилами MiCA, регулирующими стейблкоины в Европе.

Пише УНН з посиланням на пресслужбу Binance.

С 30 июня Binance ограничивает доступ к нерегулируемым стейблкоинам для пользователей с ЕЭЗ. Из - за этого возможности покупать, торговать или конвертировать эти стейблкоины на Binance-не будет. И все же, Binance будет предлагать больше "регулируемых стейблкоинов", которые соответствуют правилам MiCA. Эти стейблкоины будут доступны для покупки, торговли и конвертации.

Также с 30 июня европейским клиентам будет доступна функция конвертации "нерегулируемых стейблкоинов" в режиме "только для продажи". То есть продать свои нерегулируемые стейблкоины за другие активы можно, но снова их купить - нет.

Ограничения также коснутся сервиса копитрейдингуб участия в программах Launchpad, Launchpool, Simple Earn и других сервисов.

Это станет первым шагом на пути к новой нормативно-правовой базе и повлияет на рынок стабильных монет в Европейской экономической зоне - заявили в Binance.

Напомним

Миллиардера Чанпэна Чжао, основателя крупнейшей в мире крипто валютной биржи Binance, приговорили к 4 месяцам заключения. Такой приговор оказался более лояльным, чем требовали прокуроры.