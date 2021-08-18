Біля столичного метро "Святошин" вночі горіли МАФи

Деталі

Пожежа розпочалася близько пів на дванадцяту. Вогонь швидко охопив декілька МАФів.

Пожежники, які прибули на місце, не знайшли робочого гідранту поряд з місцем події. Було організовано підвіз води декільками автоцистернами.

Для того, щоб дістатися до епіцентру пожежі, пожежникам довелося зрізати огорожу, яка була по всьому периметру задньої частини МАФів.

Протягом години бійці ДСНС боролися з полум'ям. Внаслідок пожежі власники понесли великі збитки.

Матеріал підготовлено спільно з програмою “Надзвичайне.LIVE з Олексієм Павловським” телеканалу LIVE.