У столичного метро "Святошин" ночью горели МАФы
Киев • УНН
КИЕВ. 18 августа. УНН. В Святошинском районе Киева, возле метро "Святошин", ночью сгорели МАФы, информирует УНН.
Детали
Пожар начался около половины двенадцатого. Огонь быстро охватил несколько МАФов.
Прибывшие на место пожарные не нашли рабочего гидранта рядом с местом происшествия. Был организован подвоз воды несколькими автоцистернами.
Для того, чтобы добраться до эпицентра пожара, пожарным пришлось срезать забор, что был по всему периметру задней части МАФов.
В течение часа бойцы ГСЧС боролись с пламенем. В результате пожара владельцы понесли большие убытки.
Материал подготовлен совместно с программой "Надзвичайне.LIVE с Алексеем Павловским" телеканала LIVE.