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Біля окупованого Криму пройшли тактико-спеціальні навчання підрозділів МВС: як це було

Біля окупованого Криму пройшли тактико-спеціальні навчання підрозділів МВС: як це було

Київ • УНН

 • 160401 перегляди

КИЇВ. 12 лютого. УНН. На межі з тимчасово окупованою територією Автономної Республіки Крим відбулися тактико-спеціальні навчання підрозділів системи МВС. Про це УНН повідомляє з посиланням на інформацію МВС.

Цитата:

“Сьогодні, 12 лютого, підрозділи Нацполіції, Нацгвардії, Держприкордонслужби та Державної служби України з надзвичайних ситуацій провели тактико-спеціальні навчання на території окремих населених пунктів Херсонської області, неподалік адміністративного кордону з тимчасово окупованою територією АР Крим”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що навчання проводяться для максимальної підготовки центральних органів виконавчої влади системи МВС України до своєчасного та ефективного реагування на дестабілізаційні фактори, які можуть виникнути в країні.

На навчаннях були серед інших присутні Президент України Володимир Зеленський, голова МВС Денис Монастирський. Глава держави зазначив, що до тактико-спеціальних навчань сил та засобів МВС залучено 1300 працівників правоохоронної системи. Такі навчання проходять в усіх прикордонних областях нашої держави.

"Маневри проводяться у критичній близькості до умовного кордону з окупованими територіями. Основні завдання підрозділів - стабілізувати ситуацію на кордоні, припинити масові заворушення, деблокувати захоплені об’єкти критичної інфраструктури й адміністративні будівлі та звільнити заручників", - вказали у МВС.

Доповнення

Раніше перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін повідомляв, що на межі з тимчасово окупованою територією Автономної Республіки Крим відбудуться тактико-спеціальні навчання за участю підрозділів системи МВС, під час яких опрацьовуватимуть сценарії з недопущення масових заворушень.

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