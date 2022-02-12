Біля окупованого Криму пройшли тактико-спеціальні навчання підрозділів МВС: як це було
Київ • УНН
КИЇВ. 12 лютого. УНН. На межі з тимчасово окупованою територією Автономної Республіки Крим відбулися тактико-спеціальні навчання підрозділів системи МВС. Про це УНН повідомляє з посиланням на інформацію МВС.
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“Сьогодні, 12 лютого, підрозділи Нацполіції, Нацгвардії, Держприкордонслужби та Державної служби України з надзвичайних ситуацій провели тактико-спеціальні навчання на території окремих населених пунктів Херсонської області, неподалік адміністративного кордону з тимчасово окупованою територією АР Крим”, — йдеться в повідомленні.
Деталі
Повідомляється, що навчання проводяться для максимальної підготовки центральних органів виконавчої влади системи МВС України до своєчасного та ефективного реагування на дестабілізаційні фактори, які можуть виникнути в країні.
На навчаннях були серед інших присутні Президент України Володимир Зеленський, голова МВС Денис Монастирський. Глава держави зазначив, що до тактико-спеціальних навчань сил та засобів МВС залучено 1300 працівників правоохоронної системи. Такі навчання проходять в усіх прикордонних областях нашої держави.
"Маневри проводяться у критичній близькості до умовного кордону з окупованими територіями. Основні завдання підрозділів - стабілізувати ситуацію на кордоні, припинити масові заворушення, деблокувати захоплені об’єкти критичної інфраструктури й адміністративні будівлі та звільнити заручників", - вказали у МВС.
Доповнення
Раніше перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін повідомляв, що на межі з тимчасово окупованою територією Автономної Республіки Крим відбудуться тактико-спеціальні навчання за участю підрозділів системи МВС, під час яких опрацьовуватимуть сценарії з недопущення масових заворушень.