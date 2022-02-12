Возле оккупированного Крыма прошли тактико-специальные учения подразделений МВД: как это было
Киев • УНН
КИЕВ. 21 февраля. УНН. На границе с временно оккупированной территорией Автономной Республики Крым состоялись тактико-специальные учения подразделений системы МВД. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию МВД.
Цитата:
“Сегодня, 12 февраля, подразделения Нацполициї, Нацгвардии, Госпогранслужбы и Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям провели тактико-специальные учения на территории отдельных населенных пунктов Херсонской области, неподалеку от административной границы с временно оккупированной территорией АР Крым”, — говорится в сообщении.
Детали
Сообщается, что учения проводятся для максимальной подготовки центральных органов исполнительной власти системы МВД Украины до своевременного и эффективного реагирования на дестабилизационные факторы, которые могут возникнуть в стране.
На учениях присутствовали Президент Украины Владимир Зеленский, глава МВД Денис Монастырский. Глава государства отметил, что к тактико-специальным учениям сил и средств МВД привлечено 1300 сотрудников правоохранительной системы. Такие учения проходят во всех приграничных областях нашего государства.
"Маневры проводятся в критической близости к условной границе с оккупированными территориями. Основные задачи подразделений - стабилизировать ситуацию на границе, прекратить массовые беспорядки, деблокировать захваченные объекты критической инфраструктуры и административные здания и освободить заложников", - указали в МВД.
Дополнение
Ранее первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин сообщал, что на границе с временно оккупированной территорией Автономной Республики Крым состоятся тактико-специальные учения с участием подразделений системы МВД, во время которых будут разрабатывать сценарии по недопущению массовых беспорядков.