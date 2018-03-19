Біля окупованого Дебальцевого з'явився відділок поліції
Київ • УНН
МАРІУПОЛЬ-КИЇВ. 19 березня. УНН. На Донеччині, на лінії розмежування, у селищі Миронівський відкрили цілодобову поліцейську станцію. Про це повідомляють у відділі комунікації ГУНП в Донецькій області, передає УНН.
“Миронівський розташований за 10 км від окупованого Дебальцевого, неодноразово зазнавав обстрілів з боку бойовиків, останній раз селище потрапило під вогонь в лютому цього року. Незважаючи на це, тут продовжують жити і працювати близько 8 тисяч людей, у двох школах навчаються 427 дітей”, — зазначили у відомстві.
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У поліцейській станції цілодобово чергуватимуть дільничні офіцери та співробітники кримінальної поліції. Приміщення обладнено необхідною комп’ютерною технікою, а для зручності відвідувачів облаштовано куточок для малечі, які в очікуванні дорослих можуть весело провести час.