Возле оккупированного Дебальцево появился участок полиции

"Мироновский расположен в 10 км от оккупированного Дебальцево, неоднократно подвергался обстрелам со стороны боевиков, последний раз поселок попал под огонь в феврале этого года. Несмотря на это, здесь продолжают жить и работать около 8000 человек, в двух школах учатся 427 детей", - отметили в ведомстве.

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В полицейском станции круглосуточно будут дежурить участковые офицеры и сотрудники криминальной полиции. Помещение снабжено необходимой компьютерной техникой, а для удобства посетителей обустроен уголок для малышей.