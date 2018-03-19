Возле оккупированного Дебальцево появился участок полиции
Киев • УНН
МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 19 марта. УНН. В Донецкой области на линии разграничения, в поселке Мироновский открыли круглосуточную полицейскую станцию. Об этом сообщают в отделе коммуникации ГУНП в Донецкой области, передает УНН.
"Мироновский расположен в 10 км от оккупированного Дебальцево, неоднократно подвергался обстрелам со стороны боевиков, последний раз поселок попал под огонь в феврале этого года. Несмотря на это, здесь продолжают жить и работать около 8000 человек, в двух школах учатся 427 детей", - отметили в ведомстве.
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В полицейском станции круглосуточно будут дежурить участковые офицеры и сотрудники криминальной полиции. Помещение снабжено необходимой компьютерной техникой, а для удобства посетителей обустроен уголок для малышей.