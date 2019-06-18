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Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін
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Біля кордону з РФ затримали автомобіль з горілкою та рибальським спорядженням на 200 тис. грн

Київ • УНН

 • 5868 перегляди

КИЇВ. 18 червня. УНН. Біля кордону з Росією прикордонники затримали автомобіль з товаром на 200 тис. грн. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр Держприкордонслужби.

Біля кордону з РФ затримали автомобіль з горілкою та рибальським спорядженням на 200 тис. грн

Так, прикордонники, які виконують завдання в зоні проведення операції Об'єднаних сил, виявили правопорушення вчора в районі населеного пункту Червона Зірка на Луганщині.

"Зокрема правоохоронцями виявлено та затримано двох громадян України, які на автомобілі "УАЗ" з причепом намагались перемістити до РФ горілчані вироби та рибальське спорядження з метою подальшого їх збуту", - повідомили у прикордонній службі.

Як зазначили прикордонники, товар: 49 пакунків горілки та 40 ящиків рибальського спорядження — на загальну суму близько 200 тис. грн та транспортний засіб з причепом буде передано співробітникам Державної фіскальної служби.

Правопорушників затримали в адміністративному порядку за спробу порушення держкордону. Їх подальшу долю вирішить суд.

Нагадаємо, в аеропорту "Бориспіль" затримали громадянку України з валізою контрабанди.

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