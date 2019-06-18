В аеропорту "Бориспіль" затримали українку з валізою контрабанди
Київ • УНН
КИЇВ. 18 червня. УНН. У пункті пропуску "Бориспіль" сьогодні у валізі громадянки України, яка прибула рейсом з турецького Стамбула, знайшли контрабандні тютюнові вироби для куріння кальяну. Про це повідомив прес-центр Держприкордонслужби, передає УНН.
Так, під час огляду багажу пасажирів, які прибули рейсом зі Стамбула, спрацював службовий собака прикордонників.
"Власницею речей, на які зреагував чотирилапий помічник охоронців кордону, виявилася наша 33-річна співвітчизниця. Жінка, яка надалі планувала вилетіти до Харкова, напакувала свою валізу тютюновими виробами для куріння кальяну загальною кількістю 38 кг", - повідомили у прикордонній службі.
Виявлений товар передали компетентним органам. Зараз триває підрахунок його вартості.
Нагадаємо, у Миколаївському порту митники викрили контрабанду нафтопродуктів на 183 мільйони гривень.