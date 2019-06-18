В аэропорту "Борисполь" задержали украинку с чемоданом контрабанды

Так, при осмотре багажа пассажиров, прибывших рейсом из Стамбула, сработала служебная собака пограничников.

"Обладательницей вещей, на которые среагировал четвероногий помощник охранников границы, оказалась наша 33-летняя соотечественница. Женщина, которая в дальнейшем планировала вылететь в Харьков, напаковала чемодан табачными изделиями для курения кальяна общим количеством 38 кг", - сообщили в пограничной службе.

Обнаруженный товар передали компетентным органам. Сейчас идет подсчет его стоимости.

Напомним, в Николаевском порту таможенники разоблачили контрабанду нефтепродуктов на 183 миллионов гривен.