В аэропорту "Борисполь" задержали украинку с чемоданом контрабанды
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июня. УНН. В пункте пропуска "Борисполь" сегодня в чемодане гражданки Украины, прибывшей рейсом из турецкого Стамбула, нашли контрабандные табачные изделия для курения кальяна. Об этом сообщил пресс-центр Госпогранслужбы, передает УНН.
Так, при осмотре багажа пассажиров, прибывших рейсом из Стамбула, сработала служебная собака пограничников.
"Обладательницей вещей, на которые среагировал четвероногий помощник охранников границы, оказалась наша 33-летняя соотечественница. Женщина, которая в дальнейшем планировала вылететь в Харьков, напаковала чемодан табачными изделиями для курения кальяна общим количеством 38 кг", - сообщили в пограничной службе.
Обнаруженный товар передали компетентным органам. Сейчас идет подсчет его стоимости.
Напомним, в Николаевском порту таможенники разоблачили контрабанду нефтепродуктов на 183 миллионов гривен.