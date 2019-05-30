У Миколаївському порту викрили контрабанду нафтопродуктів на 183 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. У Миколаївському порту митники викрили контрабанду нафтопродуктів на 183 мільйони гривень. Про це УНН повідомила прес-служба ГУ ДФС у Миколаївській області.
Так, однією компанією було завезено до Миколаївського порту двома партіями 11,4 тис. тонн паливно-мастильних матеріалів та надано документи, що містили неправдиві дані.
За словами начальника Миколаївської митниці ДФС Романа Кріля, компанію було створено як фірму-одноденку для завезення великої партії контрабанди, яку розвантажили в Миколаївському порту для зберігання на склад іншої компанії. Виробниками цієї сировини значилися фірми з Греції та Росії.
"Наразі весь обсяг контрабандних нафтопродуктів арештований судом в якості речового доказу. Загалом ця оборудка могла коштувати державі 183 млн гривень. Ми зуміли це попередити й після конфіскації товарів та накладення штрафів кошти перерахуються до держбюджету. Митники вже склали два протоколи про порушення митних правил за ст. 483 Митного кодексу України. Вона передбачає конфіскацію товарів та штраф у розмірі 100 відсотків їхньої вартості", - зазначив Кріль.
Він заявив, що у зв’язку з цією справою на нього особисто чинився тиск із метою схилити до бездіяльності та відмови від документування факту порушення митного законодавства. Про це було повідомлено правоохоронні органи.
Нагадаємо, на кордоні з Польщею запобігли контрабанді на 8 млн грн.