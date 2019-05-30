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В Николаевском порту разоблачили контрабанду нефтепродуктов на 183 млн грн

В Николаевском порту разоблачили контрабанду нефтепродуктов на 183 млн грн

Киев  •  УНН

 • 13958 просмотра

КИЕВ. 30 мая. УНН. В Николаевском порту таможенники разоблачили контрабанду нефтепродуктов на 183 миллионов гривен. Об этом УНН сообщила пресс-служба ГУ ГФС в Николаевской области.

Так, одной компанией было завезено в Николаевский порт двумя партиями 11,4 тыс. тонн горюче-смазочных материалов и предоставлены документы, содержащие неправдивые данные.

По словам начальника Николаевской таможни ГФС Романа Криля, компания была создана как фирмы-однодневки для завоза крупной партии контрабанды, которую разгрузили в Николаевском порту на хранение на склад другой компании. Производителями этого сырья значились фирмы из Греции и России.

"Сейчас весь объем контрабандных нефтепродуктов арестован судом в качестве вещественного доказательства. В целом эта сделка могла стоить государству 183 млн гривен. Мы сумели это предупредить и после конфискации товаров и наложения штрафов средства пересчитываются в госбюджет. Таможенники уже составили два протокола о нарушении таможенных правил по ст. 483 Таможенного кодекса Украины. Она предусматривает конфискацию товаров и штраф в размере 100 процентов их стоимости", - отметил Криль.

Он заявил, что в связи с этим делом на него лично оказывалось давление с целью склонить к бездействию и отказа от документирования факта нарушения таможенного законодательства. Об этом было сообщено правоохранительные органы.

Напомним, на границе с Польшей предотвратили контрабанду на 8 млн грн.

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