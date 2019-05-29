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На кордоні з Польщею запобігли контрабанді на 8 млн грн

На кордоні з Польщею запобігли контрабанді на 8 млн грн

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 травня. УНН. Національне антикорупційне бюро України разом з Центральним антикорупційним бюро Польщі запобігли контрабанді на 8 млн грн. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу НАБУ.

"НАБУ допомогло колегам з Центрального антикорупційного бюро Республіки Польща запобігти контрабанді товарів на суму 1,2 млн злотих (понад 8 млн грн) та викрити осіб, причетних до її організації", - йдеться у повідомленні.

Так, співробітники Антикорупційного бюро у Польщі 28 травня затримали двох осіб – громадянина України та Польщі, які, за версією слідства, завдяки особистим зв’язкам та впливу у митних і прикордонних органах країн мали забезпечити перевезення товарів поза митницею.

Зазначається, що цих двох осіб затримали в момент одержання хабара у розмірі 10 тис. злотих (близько 70 тис грн).

Нагадаємо, на митницях України запускають спецоперацію проти контрабанди. 

Українські Національні Новини

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