На кордоні з Польщею запобігли контрабанді на 8 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 29 травня. УНН. Національне антикорупційне бюро України разом з Центральним антикорупційним бюро Польщі запобігли контрабанді на 8 млн грн. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу НАБУ.
"НАБУ допомогло колегам з Центрального антикорупційного бюро Республіки Польща запобігти контрабанді товарів на суму 1,2 млн злотих (понад 8 млн грн) та викрити осіб, причетних до її організації", - йдеться у повідомленні.
Так, співробітники Антикорупційного бюро у Польщі 28 травня затримали двох осіб – громадянина України та Польщі, які, за версією слідства, завдяки особистим зв’язкам та впливу у митних і прикордонних органах країн мали забезпечити перевезення товарів поза митницею.
Зазначається, що цих двох осіб затримали в момент одержання хабара у розмірі 10 тис. злотих (близько 70 тис грн).
Нагадаємо, на митницях України запускають спецоперацію проти контрабанди.