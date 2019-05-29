На границе с Польшей предотвратили контрабанду на 8 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 29 мая. УНН. Национальное антикоррупционное бюро Украины вместе с Центральным антикоррупционным бюро Польши предотвратили контрабанду на 8 млн грн. Об этом сообщает со ссылкой на пресс-службу НАБУ.
"НАБУ помогло коллегам из Центрального антикоррупционного бюро Польши предотвратить контрабанду товаров на сумму 1,2 млн злотых (более 8 млн грн) и разоблачить лиц, причастных к ее организации", - говорится в сообщении.
Так, сотрудники Антикоррупционного бюро в Польши 28 мая задержали двух человек - гражданина Украины и Польши, которые, по версии следствия, благодаря личным связям и влиянию в таможенных и пограничных органах стран должны были обеспечить перевозку товаров вне таможни.
Отмечается, что этих двух человек задержали в момент получения взятки в размере 10 тыс. злотых (около 70 тыс грн).
Напомним, на таможнях Украины запускают спецоперацию против контрабанды.