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На границе с Польшей предотвратили контрабанду на 8 млн грн

На границе с Польшей предотвратили контрабанду на 8 млн грн

Киев  •  УНН

 • 12342 просмотра

КИЕВ. 29 мая. УНН. Национальное антикоррупционное бюро Украины вместе с Центральным антикоррупционным бюро Польши предотвратили контрабанду на 8 млн грн. Об этом сообщает со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

"НАБУ помогло коллегам из Центрального антикоррупционного бюро Польши предотвратить контрабанду товаров на сумму 1,2 млн злотых (более 8 млн грн) и разоблачить лиц, причастных к ее организации", - говорится в сообщении.

Так, сотрудники Антикоррупционного бюро в Польши 28 мая задержали двух человек - гражданина Украины и Польши, которые, по версии следствия, благодаря личным связям и влиянию в таможенных и пограничных органах стран должны были обеспечить перевозку товаров вне таможни.

Отмечается, что этих двух человек задержали в момент получения взятки в размере 10 тыс. злотых (около 70 тыс грн).

Напомним, на таможнях Украины запускают спецоперацию против контрабанды.

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