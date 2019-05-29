На митницях запускають спецоперацію проти контрабанди
Київ • УНН
КИЇВ. 29 травня. УНН. Державна фіскальна служба України розпочинає операцію "Бастіон", яка має допомогти перекрити канали незаконного переміщення товарів на митну територію України та припинити порушення законодавства у податковій та митній сферах. Про це розповів в.о. голови ДФС Олександр Власов, передає УНН з посиланням на прес-службу відомства.
За його словами, спецоперація дозволить зменшити тіньову економіку, забезпечить повноту декларування та сплати податків. Крім того, це сприятиме збільшенню надходжень до державного бюджету та покращенню рівня міжнародної співпраці та міжнародного іміджу України.
"Наша головна мета – це наповнення державного бюджету України. Як свідчить аналіз, "Бастіон" дозволить збільшити додаткові податкові та митні надходження на рівні 2 млрд грн щомісяця", – підкреслив очільник ДФС.
Триватиме операція з 3 червня по 31 грудня 2019 року на всій митній території України. Це – пункти пропуску через державний кордон України, митні пости, відділи (сектори) митного оформлення, місця доставки товарів, місця накопичення та реалізації товарів, ввезених на митну територію України з порушенням чинного законодавства тощо.
На центральному рівні буде створено оперативний штаб, до складу якого увійдуть посадові особи керівного складу підрозділів ДФС, на територіальному – 26 робочих груп у кожному регіоні України.
Як відзначив очільник ДФС, "Бастіон" дозволить припинити формування "схемного податкового кредиту", використання товарів-"прикриття", що мають значно нижчу вартість та одночасно переміщуються з високоліквідними товарами, "піджаків", товарну контрабанду тощо.
Нагадаємо, Україна та Словаччина домовилися про обмін попередньою митною інформацією.