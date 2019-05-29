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На таможнях запускают спецоперацию против контрабанды

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КИЕВ. 29 мая. УНН. Государственная фискальная служба Украины начинает операцию "Бастион", которая должна помочь перекрыть каналы незаконного перемещения товаров на таможенную территорию Украины и прекратить нарушение законодательства в налоговой и таможенной сферах. Об этом рассказал и.о. председателя ГФС Александр Власов, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По его словам, спецоперация позволит уменьшить теневую экономику, обеспечит полноту декларирования и уплаты налогов. Кроме того, это будет способствовать увеличению поступлений в государственный бюджет и улучшению уровня международного сотрудничества и международного имиджа Украины.

"Наша главная цель - это наполнение государственного бюджета Украины. Как показывает анализ, "Бастион" позволит увеличить дополнительные налоговые и таможенные поступления на уровне 2 млрд грн ежемесячно", - подчеркнул глава ГФС.

Продлится операция с 3 июня по 31 декабря 2019 года на всей таможенной территории Украины. Это - пункты пропуска через государственную границу Украины, таможенные посты, отделы (секторы) таможенного оформления, места доставки товаров, места накопления и реализации товаров, ввезенных на таможенную территорию Украины с нарушением действующего законодательства и тому подобное.

На центральном уровне будет создан оперативный штаб, в состав которого войдут должностные лица руководящего состава подразделений ГФС, на территориальном - 26 рабочих групп в каждом регионе Украины.

Как отметил глава ГФС, "Бастион" позволит прекратить формирование "схемного налогового кредита", использование товаров-"прикрытия", имеющих значительно более низкую стоимость и одновременно перемещающихся с высоколиквидными товарами, "пиджаков", товарную контрабанду и тому подобное.

Напомним, Украина и Словакия договорились об обмене предварительной таможенной информацией.

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