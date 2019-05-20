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Україна та Словаччина домовилися про обмін попередньою митною інформацією

Україна та Словаччина домовилися про обмін попередньою митною інформацією

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КИЇВ. 20 травня. УНН. Через кілька тижнів на українсько-словацькому кордоні митні органи двох країн почнуть обмін попередньою митною інформацією про переміщувані товари та транспортні засоби. Про це в.о. голови ДФС Олександр Власов та в.о. генерального директора Митного управління Фінансового директорату Словацької Республіки Томаш Прохоцькі домовилися під час двосторонньої зустрічі у Братиславі, передає УНН з посиланням на Урядовий портал.

Так, зі слів очільника ДФС, обмін інформацією здійснюватиметься за прикладом аналогічної співпраці з угорською митницею. Процедура обміну запрацює за кілька тижнів.

"Від практичних домовленостей наприкінці березня у Львові з нашими словацькими колегами сьогодні дійшли згоди щодо їх практичної реалізації. Обмін в електронному вигляді запускатимемо на чотирьох пунктах пропуску: "Ужгород – Вишнє Нємецьке", "Малий Березний – Убля", "Чоп – Чіерна над Тисою" та "Павлове – Матьовце" Закарпатської митниці ДФС. За ці декілька тижнів на експертному рівні будуть відпрацьовані всі технічні моменти", – повідомив Власов.

Уточнюється, що такий обмін інформацією надасть змогу українським та словацьким митникам ще до приходу вантажу на кордон отримати інформацію про вагу, номенклатуру та митну вартість товару, що переміщується.

Також це прискорить процедуру митного оформлення, що позитивно вплине на зростання товарообігу між Україною та Словаччиною, зазначив портал.

Крім того, керівники митних органів України та Словаччини підписали план спільних заходів на 2019-2020 роки.

"Мова йде про практичне відпрацювання на рівні спеціалістів обох служб документів щодо впровадження Системи раннього повідомлення про виникнення надзвичайних ситуацій на українсько-словацькому кордоні, створення спільної робочої групи з питань боротьби з митними правопорушеннями для ефективної протидії контрабанді та незаконному переміщенню товарів на українсько-словацькому кордоні", – повідомив Власов.

Як планується, група буде створена у липні цього року.

"Члени групи здійснюватимуть взаємодію на двох рівнях: щоденно в пунктах пропуску між митницями України та Словаччини, а також на рівні центральних апаратів - Департаменту протидії митним правопорушенням та міжнародної взаємодії ДФС та кримінальної служби Словаччини, що взаємодіє з поліцією", - сказано у повідомленні.

Крім того, сторони домовилися у рамках обміну попередньою інформацією розглянути питання взаємного визнання результатів митного контролю – даних скануючих систем та вагових комплексів.

Нагадаємо, у Словаччині митники разом із поліцією затримали водія з України, який перевозив 37 кругів сиру, вагою майже 1,5 тонн. Через те, що чоловік не зміг надати відповідних документів, товар вилучили.

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