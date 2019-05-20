Украина и Словакия договорились об обмене предварительной таможенной информацией

КИЕВ. 20 мая. УНН. Через несколько недель на украинско-словацкой границе таможенные органы двух стран начнут обмен предварительной таможенной информацией о перемещаемых товарах и транспортных средствах. Об этом и.о. главы ГФС Александр Власов и и.о. генерального директора Таможенного управления финансового директората Словацкой Республики Томаш Прохоцьки договорились во время двусторонней встречи в Братиславе, передает УНН со ссылкой на Правительственный портал.