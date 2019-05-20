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Украина и Словакия договорились об обмене предварительной таможенной информацией

Украина и Словакия договорились об обмене предварительной таможенной информацией

Киев  •  УНН

 • 11276 просмотра

КИЕВ. 20 мая. УНН. Через несколько недель на украинско-словацкой границе таможенные органы двух стран начнут обмен предварительной таможенной информацией о перемещаемых товарах и транспортных средствах. Об этом и.о. главы ГФС Александр Власов и и.о. генерального директора Таможенного управления финансового директората Словацкой Республики Томаш Прохоцьки договорились во время двусторонней встречи в Братиславе, передает УНН со ссылкой на Правительственный портал.

Так, по словам главы ГФС, обмен информацией будет осуществляться по примеру аналогичного сотрудничества с венгерской таможней. Процедура обмена заработает через несколько недель.

"От практических договоренностей в конце марта во Львове с нашими словацкими коллегами сегодня договорились относительно их практической реализации. Обмен в электронном виде будем запускать на четырех пунктах пропуска: "Ужгород - Вишне Немецкое", "Малый Березный - Убля", "Чоп - Чиерна над Тисой" и "Павлово - Матьовце" Закарпатской таможни ГФС. За эти несколько недель на экспертном уровне будут отработаны все технические моменты", - сообщил Власов.

Уточняется, что такой обмен информацией позволит украинским и словацким таможенникам еще до прихода груза на границу получить информацию о весе, номенклатуру и таможенную стоимость товара, перемещаемого.

Также это ускорит процедуру таможенного оформления, что положительно повлияет на рост товарооборота между Украиной и Словакией, отметил портал.

Кроме того, руководители таможенных органов Украины и Словакии подписали план совместных мероприятий на 2019-2020 годы.

"Речь идет о практической отработке на уровне специалистов обеих служб документов по внедрению Системы раннего оповещения о возникновении чрезвычайных ситуаций на украинско-словацкой границе, создание совместной рабочей группы по борьбе с таможенными правонарушениями для эффективного противодействия контрабанде и незаконному перемещению товаров на украинско-словацкой границе", - сообщил Власов.

Как планируется, группа будет создана в июле этого года.

"Члены группы будут осуществлять взаимодействие на двух уровнях: ежедневно в пунктах пропуска между таможнями Украины и Словакии, а также на уровне центральных аппаратов - Департамента противодействия таможенным правонарушениям и международного взаимодействия ГФС и криминальной службы Словакии, который взаимодействует с полицией", - говорится в сообщении.

Кроме того, стороны договорились в рамках обмена предварительной информацией рассмотреть вопрос взаимного признания результатов таможенного контроля - данных сканирующих и весовых комплексов.

Напомним, в Словакии таможенники вместе с полицией задержали водителя из Украины, который перевозил 37 кругов сыра, весом почти 1,5 тонн. Так как мужчина не смог предоставить соответствующих документов, товар изъяли.

Украинские Национальные Новости

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