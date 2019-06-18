Возле границы с РФ задержали автомобиль с водкой и рыболовным снаряжением на 200 тыс. грн
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июня. УНН. Возле границы с Россией пограничники задержали автомобиль с товаром на 200 тыс. грн. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы.
Так, пограничники, выполняющие задачи в зоне проведения операции Объединенных сил, обнаружили правонарушение вчера в районе населенного пункта Червоная Зирка Луганской области.
"В частности правоохранителями выявлено и задержано двух граждан Украины, которые на автомобиле "УАЗ" с прицепом пытались переместить в РФ водочные изделия и рыболовное снаряжение с целью дальнейшего их сбыта", - сообщили в пограничной службе.
Как отметили пограничники, товар: 49 пакетов водки и 40 ящиков рыболовного снаряжения - на общую сумму около 200 тыс. грн и транспортное средство с прицепом будет передано сотрудникам Государственной фискальной службы.
Правонарушителей задержали в административном порядке за попытку нарушения госграницы. Их дальнейшую судьбу решит суд.
Напомним, в аэропорту "Борисполь" задержали гражданку Украины с чемоданом контрабанды.