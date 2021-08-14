Біля берегів Тунісу врятовано майже 100 нелегальних мігрантів

Деталі

За словами представника туніського Товариства Червоного півмісяця в провінції Меденин Мунджіу Селіма, співробітники берегової охорони виявили несправну човен з мігрантами біля узбережжя в районі Джарджіс.

Серед врятованих: 59 громадян Судану, 17 — Сирії, 7 — Єгипту, 6 — Бангладеш, 3 — Гвінеї, 2 — Гани і один — Тунісу.

Цитата

“Човен з мігрантами напередодні відпливла від міста Сабрата в Лівії. Всі, хто знаходився на борту човна, доставлені в порт Джарджіс. Нелегальні мігранти будуть поміщені на обов’язковий карантин в міграційний центр ”, - сказав Селім.

Нагадаємо

Понад 700 людей були врятовані під час спроби перетнути Середземне море на небезпечних та слабких суднах.