Біля берегів Тайваню стався землетрус
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. У середу о 13:21 за пекінським часом біля берегів Тайваню зафіксовано землетрус магнітудою 5,2. Про це повідомляють Новини Сіньхуа, передає УНН.
"Епіцентр землетрусу мав координати 23,77 градуса північної широти і 122,43 градуса східної довготи. Його осередок залягав на глибині 20 км", - інформує Китайський центр сейсмологічних мереж.
Як повідомляв УНН, землетрус магнітудою 6,6 стався в індонезійській провінції Малуку.
Раніше, в результаті стихійних лих у минулому році загинули понад 10 тисяч осіб.
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