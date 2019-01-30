У берегов Тайваня произошло землетрясение
Киев • УНН
КИЕВ. 30 января. УНН. В среду в 13:21 по пекинскому времени у берегов Тайваня зафиксировано землетрясение магнитудой 5,2. Об этом сообщают Новости Синьхуа, передаёт УНН.
"Эпицентр землетрясения имел координаты 23,77 градуса северной широты и 122,43 градуса восточной долготы. Его очаг залегал на глубине 20 км", - информирует Китайский центр сейсмологических сетей.
Как сообщал УНН, землетрясение магнитудой 6,6 произошло в индонезийской провинции Малуку.
Ранее, в результате стихийных бедствий в прошлом году погибли более 10 тысяч человек.
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