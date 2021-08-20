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Біля аеропорту Кабула підстрелили громадянина Німеччини

Біля аеропорту Кабула підстрелили громадянина Німеччини

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 серпня. УНН. Громадянин Німеччини отримав вогнепальне поранення під час поїздки в аеропорт Кабула. Про це в п’ятницю повідомила заступник офіційного представника уряду ФРН Ульріке Деммер.

Цитата:

“Німецький мирний житель отримав вогнепальне поранення по дорозі в аеропорт Кабула. Йому надають медичну допомогу, але небезпеки для життя немає. І він скоро покине Афганістан”, - сказала Деммер, яку цитує DW.

Деталі

Міноборони ФРН також повідомило сьогодні, що відправляє два вертольоти Н-145м в Кабул для допомоги в евакуації — щоб доставити людей в аеропорт.

Що було раніше

Бойовики “Талібану” після 11-денного наступу 15 серпня без бою увійшли в Кабул і протягом декількох годин встановили повний контроль над афганською столицею. Президент Афганістану Ашраф Гані повідомив, що склав повноваження, щоб не допустити кровопролиття, і покинув країну.

В аеропорту Кабула припинили літати комерційні рейси. 16 серпня в аеропорту спостерігався хаос через натовп охочих покинути країну. У зв’язку з напруженою обстановкою в аеропорту 16 серпня евакуація була тимчасово припинена, але пізніше відновилася.

Станом на ранок п’ятниці, з кінця липня американські військові вивезли з Афганістану 12 000 осіб. У НАТО тим часом повідомили, що з неділі — відтоді, як таліби захопили столицю Афганістану — з Кабула були евакуйовані понад 18 000 осіб.

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